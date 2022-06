NBA House 2022 ingressos: como comprar e valores para final 2022

Confira todas as informações sobre a NBA House. Foto: Reprodução / NBA Brasil Oficial @NBABrasil

A NBA House é um espaço criado especialmente para os apaixonados por basquete, onde os torcedores podem acompanhar os jogos das finais da temporada através de telão, no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo. Por diferentes valores, saiba onde e como comprar os ingressos da NBA House 2022 e como funciona o evento.

Onde comprar ingressos da NBA House 2022?

Os ingressos da NBA House estão disponíveis no portal oficial do evento (www.nbahouse.com.br) ou através do site do Eventim, empresa responsável pelas vendas.

Localizada no estacionamento do Shopping Eldorado, Avenida Rebouças, 3.970 em Pinheiros, São Paulo, a NBA House conta com diferentes ambientes para os torcedores curtirem os jogos das finais ao vivo através de um telão, acompanhados de outros apaixonados pelo esporte.

...

Ingressos não são vendidos no local ou na hora. É necessário comprar online e antes do início do evento.

Quanto custa os ingressos da NBA House 2022?

Na segunda-feira, 13 de junho, ingressos para o Game Night do jogo 5 estão à venda no site pelos valores de R$160 a meia e R$320 inteira.

Para o jogo 6, onde pode sair o grande campeão da temporada 2022 na NBA, os ingressos também estão a venda e pelo mesmo valor.

É importante ressaltar que a faixa etária no evento é maiores de 16 anos.

JOGO 5 (Segunda-feira, 13/06):

Meia: R$160,00

Inteira: R$320

JOGO 5 (Quinta-feira, 16/06):

Meia: R$160,00

Inteira: R$320

Para o Fan Day, sem dias de jogos das finais, o torcedor já pode adquirir para este fim de semana entre os dias 17, 18 e 19 de junho.

As visitas nas sextas e sábados são divididas em diferentes horários: das 13h até 16h, depois a partir das 16h30 até 19h e, por fim, 20h até 23h. No domingo, o evento acontece a partir das 14h30 e segue até 17h30.

Os valores vão de R$40 a meia e com R$80 a inteira na sexta. No sábado, custam R$50 a meia e R$100 a inteira e, no domingo, os valores vão para R$45 a inteira e R$90 a inteira.

FAN DAY (Sexta-feira, 17/06):

Meia: R$40

Inteira: R$80

FAN DAY (Sábado, 18/06):

Meia: R$50

Inteira: R$100

FAN DAY (Domingo, 19/06):

Meia: R$45

Inteira: R$90

+ Quem são os maiores pontuadores da NBA na história?

O que é a NBA House?

Realizado todos os anos entre as finais da liga, o NBA House é um evento idealizado especialmente para os apaixonados por basquete. O espaço é dividido em duas partes: o Game Nights e o Fan Days, com mega estrutura no estacionamento do Shopping Eldorado.

O primeiro são as datas dos jogos das finais da temporada na NBA. Este ano, o evento acontece de 2 e 19 de junho de 2022. Com mega telão instalado, os fãs podem acompanhar ao vivo as disputas entre Boston Celtics e Golden State Warriors. A faixa etária é para maiores de 16 anos.

O Fan Days são sessões feitas especialmente às sextas, sábados e domingos sem transmissão dos jogos, com visitas para todos os espaços, vendas de produtos e aos cenários que remetem as quadras da NBA. O evento é livre para todas as idades, onde menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais.