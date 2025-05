San Francisco Chronicle/Hearst N/San Francisco Chronicle via Gett

NBA: Onde assistir Rockets x Warriors ao vivo no jogo 7 hoje

NBA: Onde assistir Rockets x Warriors ao vivo no jogo 7 hoje

O Houston Rockets e o Golden State Warriors se enfrentam na rodada de abertura dos playoffs da NBA , com um decisivo Jogo 7, a partir das 21h30 (de Brasília). O Houston é um favorito moderado de 2,5 pontos contra o Golden State quando os Rockets jogarem contra o Warriors no domingo. O over/under do confronto é de 205,5.

Como assistir o jogo do Rockets x Warriors

Nesta noite, os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo acontece no Toyota Center em Houston, Texas.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

O vencedor enfrenta o Minnesota Timberwolves, enquanto o perdedor começa o verão mais cedo e segue para Cancún. Os Warriors entraram no Jogo 6 em casa como favoritos, mas não conseguiram acertar uma única bola quando mais importava, perdendo por 115 a 107 e vendo a vantagem de 3 a 1 na série desaparecer. Agora é tudo ou nada.

>> Quantas finais LeBron James jogou na NBA