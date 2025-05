Greg Nelson/Sports Illustrated via Getty Images

O Oklahoma City Thunder enfrenta o Denver Nuggets no Jogo 1 da segunda rodada na noite de segunda-feira, no Paycom Center. Veja como assistir à série.

NBA: onde assistir Thunder x Nuggets ao vivo no jogo 1

NBA: onde assistir Thunder x Nuggets ao vivo no jogo 1

No Jogo 1 da segunda rodada dos Playoffs da NBA, o Oklahoma City Thunder enfrentará o Denver Nuggets. O confronto de segunda-feira, 5 de maio, às 22h30 (de Brasília), coloca o Thunder como forte favorito, com 9,5 pontos de vantagem. O over/under do confronto é 226.

Como assistir o jogo do Thunder x Nuggets

Nesta noite, os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo acontece no Paycom Center em Oklahoma City, Oklahoma.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Esta será uma série de alta pressão para o OKC Thunder, que é o favorito ao entrar na melhor de sete sets e tem jovens colocados em posições às quais não estão muito acostumados. O Oklahoma City precisa tentar desafiar as normas da NBA com esta vitória na série, superando a juventude e a inexperiência contra um núcleo experiente.

Cronograma dos playoffs da NBA Thunder 2025

– Quarta-feira, 7 de maio contra o Nuggets

– Sexta-feira, 9 de maio no Nuggets

– Domingo, 11 de maio no Nuggets

>> Quantas finais LeBron James jogou na NBA