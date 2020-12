NBA: saiba onde assistir aos jogos da temporada 2020/2021

A pré-temporada da NBA começa no dia 11 de dezembro de 2020, com a última rodada programada para o dia 19 do mesmo mês. Ao todo, serão 49 confrontos – confira todos os jogos aqui. A temporada 2020/2021 será a 75ª na história da NBA e terá 10 partidas a menos em relação aos outros anos. Saiba onde assistir.

Onde assistir aos jogos da NBA ?

As partidas serão transmitidas pelos canais ESPN e ESPN App, no entanto, apenas 3 partidas serão exibidas no Brasil. O começo da temporada regular será no dia 22 de dezembro.

A TV Band também está em acordo para fechar as transmissões da temporada 2020/2021, mas ainda não houve confirmação da emissora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário dos jogos da pré-temporada

SEXTA – 11 DE DEZEMBRO

Hawks x Magic – às 21h

Pistons x Knicks – às 21h

Bulls x Rockets – às 22h

SÁBADO – 12 DE DEZEMBRO

Lakers x Clippers – 00h

Traill Blazaers x Kings – às 00h30 – (Transmissões ESPN)

Spurs x Thunder – às 21h

Cavaliers x Pacers – às 21h

Hornets x Raptors – às 21h

Timberwolves x Grizzlies – às 22h

Bucks x Mavericks – 22h

Warriors x Nuggets – às 22h30

Jazz x Suns – às 23h

DOMINGO – 13 DE DEZEMBRO

Hawks x Magic – às 19h

Nets x Wizards – às 20h

Pistons x Knicks – às 21h

Bulls x Rockets – às 22h

Lakers x Clippers – 22h30 – (Transmissões ESPN)

Traill Blazers x Kings – às 23h

SEGUNDA – 14 DE DEZEMBRO

Cavaliers x Pacers – às 20h

Hornets x Raptors – às 21h

Heat x Pelicans – às 21h

Bucks x Mavericks – às 22h

Timberwolves x Grizzlies – às 22h

Jazz x Suns – às 23h

TERÇA – 15 DE DEZEMBRO

76ers x Celtics – às 21h30

Rockets x Spurs – às 22h

QUARTA – 16 DE DEZEMBRO

Kings x Warriors – às 00h

Knicks x Cavaliers – às 21h30

Thunder x Bulls – às 22h

Suns x Lakers – às 23h

Nuggets x Trail Blazers – às 23h

QUINTA – 17 DE DEZEMBRO

Wizards x Pistons – às 21h

Magic x Hornets – às 21h

Rockets x Spurs – às 22h

Grizzlies x Hawks – às 22h

Mavericks x Timberwolves – às 22h30

Kings x Warriors – às 23h – (Transmissões ESPN)

SEXTA – 18 DE DEZEMBRO

Clippers x Jazz – às 00h

Pacers x 76ers – às 20h

Raptors x Heat – às 21h

Knicks x Cavaliers – às 21h30

Thunder x Bulls – às 22h

Pelicans x Bucks – às 22h

Celtics x Nets – às 22h

Nuggets x Trail Blazers – às 23h

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Suns x Lakers – às 00h30

Magic x Hornets – às 21h

Wizards x Pistons – às 21h

Grizzlies x Hawks – às 22h

NBA: datas importantes

11 de dezembro – Início da pré-temporada

22 de dezembro – Início da temporada regular

4 de março – Fim da primeira parte da fase regular

5 a 10 de março – All-Star Break (sem Jogo das Estrelas, em função da pandemia)

11 de março – Início da segunda parte da fase regular

16 de maio – Fim da segunda parte da fase regular

18 a 21 de maio – Disputa de jogos da repescagem para os playoffs

22 de maio a 22 de julho – Playoffs da NBA