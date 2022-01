Nuggets x Blazers: onde assistir na TV aberta e horário da NBA – 13/01

Pela temporada regular, as equipes de Denver Nuggets x Portland Trail Blazers se enfrentam na madrugada de quinta para sexta-feira, 14/01, a partir da meia noite (horário de Brasília), pela NBA na Ball Arena. Com transmissão, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Denver Nuggets x Portland Trail Blazers:

O canal BAND, na TV aberta, e o SporTV 2, pela na TV paga, o Youtube da TNT Sports e serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Ball Arena, cidade de Denver, nos Estados Unidos

TV: BAND e SporTV 2

LiveStream: Youtube de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

O Denver Nuggets acabou derrotado pelos Clippers ontem jogando fora de casa. Agora, retorna para as quadras nesta quinta buscando a recuperação para quem sabe alcançar o topo da classificação na Conferência Oeste. Ao todo, o elenco contabiliza 20 vitórias e 19 derrotas na NBA.

Enquanto isso, o time do Portland aparece em 10º lugar no lado Oeste com 16 triunfos e 24 derrotas, isto é, precisa do resultado em seu favor no confronto desta quinta se quiser continuar brigando por uma vaga direta aos plaoyffs da temporada este ano.

Jogos da NBA hoje

Cinco jogos vão acontecer nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada com transmissão pela televisão e online.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors – 21h30 (SporTV e Youtube)

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 22h

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans – 22h

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets – 22h30

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets – 00h (BAND, SporTV 2 e Youtube)

NBA All Star 2021/22: como funciona, data e onde votar