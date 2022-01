Onde assistir ao jogo do Bulls x Warriors hoje e horário da NBA – 14/01

Disputando na temporada regular, as equipes de Chicago Bulls x Golden State Warriors se enfrentam nesta sexta-feira, 14/01, com a bola subindo a partir das 21h30 (horário de Brasília), no United Center na NBA ao vivo. Com transmissão, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Chicago Bulls x Golden State Warriors:

O canal ESPN, disponível na TV paga, e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta sexta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Golden 1 Center, cidade de Sacramento, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar na Conferência Leste, o Chicago Bulls entra em campo buscando a vitória de qualquer maneira para continuar o seu legado na liderança. Ao todo, o elenco conquistou 27 vitórias e 12 derrotas na temporada regular, pronto para garantir mais pontos. Ontem, foi derrotado pelos Bulls.

Enquanto isso, os Warriors realizam uma das melhores campanhas na NBA este ano. Em segundo lugar na Conferência Oeste, tem 30 vitórias e 11 derrotas, isto é, segue disputando a liderança com o Suns em todas as rodadas da competição. No entanto, acabou derrotado pelos Bucks ontem.

Jogos da NBA hoje

Nove jogos vão acontecer nesta sexta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada sem nenhuma transmissão pela televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA hoje, sexta-feira.

Orlando Magic x Charlotte Hornets – 21h

Toronto Raptors x Detroit Pistons – 21h

Phoenix Suns x Indiana Pacers – 21h

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 21h

Chicago Bulls x Golden State Warriors – 21h30 (ESPN)

Atlanta Hawks x Miami Heat – 22h

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs – 22h30

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies – 00h (ESPN)

Houston Rockets x Sacramento Kings – 00h

