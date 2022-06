Onde assistir Celtics x Warriors hoje e horário da final da NBA (10/06)

Liderando a série por 2-1, o Boston Celtics enfrenta o Golden State Warriors nesta sexta-feira, 10 de junho, pelo jogo quatro da final da NBA 2021/22, em casa no TD Garden. Com o início programado para as 22h (Horário de Brasília), a equipe de Boston pode ampliar a vantagem e ficar próximo do título. Saiba onde assistir Celtics x Warriors hoje e todas as informações da partida a seguir.

O Celtics tem a vantagem na série depois de vencer o primeiro e o terceiro jogo. Os Warriors ganharam o jogo dois da série da final.

Onde assistir Celtics x Warriors hoje?

O jogo do Boston Celtics e Golden State Warriors hoje vai passar na BAND, ESPN 2, Star + e a NBA League Pass.

Com exibição na TV aberta, o canal da BAND é o responsável por exibir as emoções da quarta partida na final da NBA nesta sexta. A transmissão da emissora está disponível para todo o Brasil.

Se você prefere assistir através da TV fechada, então a opção é o canal da ESPN. Verifique a programação da sua operadora e entre em contato.

Online, o serviço de streaming Star + e o pay-per-view NBA League Pass oferecem os serviços por valores diferentes em cada pacote.

FICHA TÉCNICA DA FINAL DA NBA 2022

Data: 10/06/2022

Horário: 22h (Horário de Brasília)

Local: TD Garden, Boston, em Massachusetts

Onde assistir: BAND, ESPN 2, Star + e NBA League

Celtics

O Celtics está mais perto do que nunca de se isolar na lista de maiores campeões da NBA em toda a história. Até aqui, são dezessete troféus já levantados, enquanto o elenco comandado por Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart e companhia busca o anel de número 18.

Na temporada regular, o Boston anotou 51 vitórias e 31 derrotas, na vice-liderança da Conferência Leste. Nos playoffs, deixou para trás o Brooklyn Nets, depois o Milwaukee Bucks e por fim Miami Heat na final. Agora, precisa derrotar uma das grandes equipes da NBA na atualidade para sair da fila de espera.

Warriors

Pelo lado da Conferência Oeste está o Golden State Warriors, seis vezes campeão da NBA. O elenco saiu perdendo na final da NBA, mas conseguiu se reerguer no jogo dois quando ganhou por 107-88 em casa, com protagonismo de Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson.

Os Warrios fecharam a sua participação na temporada regular em terceiro lugar, com 53 triunfos e 29 derrotas dentro de quadra. Nos playoffs, venceu Denver Nuggets, depois o Memphis Grizzlies e o Dallas Mavericks na final da Conferência Oeste.

Finais da NBA 2022

As finais da NBA estão em todo o vapor. Duas grandes equipes disputam o título mais desejado no basquete em seis partidas, onde quem fechar primeiro quatro vitórias é o campeão.

Golden State Warriors e Boston Celtics medem forças na temporada em busca do troféu Larry O’Brien mas, principalmente, o anel de campeão.

O Boston é quem tem a vantagem da final com duas vitórias, enquanto os Warriors correm contra o tempo com apenas um triunfo conquistado. Se o time verde vencer o jogo desta sexta, só precisará vencer a próxima partida para tornar-se o vencedor da NBA em 2022.

Warriors 108 x 120 Boston Celtics

Warriors x Celtics

Celtics x Warriors

Celtics x Warriors -Hoje às 22h

Warriors x Celtics – Segunda-feira, 13/06 às 22h

Celtics x Warriors – Quinta-feira, 16/06 às 22h

Warriors x Celtics – Domingo, 19/06 às 21h

