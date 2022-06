Quantos jogos tem a final da NBA 2022? Saiba como funciona a decisão

Golden State Warriors e Boston Celtics disputam o título da temporada 2021/22 na NBA. De um lado, o campeão da Conferência Oeste com 6 troféus já conquistados, enquanto o Celtics, vencedor da Conferência Leste, acumula 16 taças. Este ano, as equipes prometem grandes embates em quadra com muita rivalidade e bom desempenho. Afinal, quantos jogos tem a final da NBA 2022??

Quantos jogos tem a final da NBA?

A final da NBA é realizada em seis jogos entre os dois finalistas. Quem vencer quatro partidas primeiro é o grande vencedor da temporada na liga de basquete.

Entretanto, em caso de empate na série, aí o sétimo confronto é jogado na final da NBA para definir quem será o elenco a levantar o dourado troféu.

Para chegar até as finais, as equipes disputam a temporada regular, onde jogam contra todos os adversários da sua região e também da outra. Ao fim, os oito melhores de cada conferência avançam até os playoffs, o mata-mata da NBA.

Seguindo o chaveamento da liga, os elencos norte-americanos jogam a primeira rodada dos playoffs. Os dois times seguem para a semifinal e, por fim, os dois ganhadores jogam a decisão pelo título da Conferência Leste e Oeste.

Os campeões são os finalistas da temporada da NBA.

Programação da final da NBA 2022

A final da temporada 2021/22 tem duas das maiores equipes da liga de basquete. De um lado, o Golden State Warrios, campeão da Conferência Oeste ao vencer o Dallas Mavericks na final, contabilizando seis troféus já conquistados pela NBA.

Do outro, o Boston Celtics, dezessete vezes campeão da NBA, tornando-se ao lado do Los Angeles Lakers o maior vencedor de toda a história da liga de basquete. Este ano, superou o Miami Heat na final da Conferência Leste para chegar, depois de 12 anos na fila de espera, na corrida em busca do anel da NBA.

No primeiro jogo da série, o Celtics levou a melhor ao vencer por 120 x 108 fora de casa.

Com o calendário de transmissão já definido, confira a tabela completa das finais da NBA 2022.

JOGO 1

Warriors 108 x 120 Boston Celtics

JOGO 2 (Golden State Warriors x Boston Celtics)

Domingo, 05/06 às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 3 (Boston Celtics x Golden State Warriors)

Quarta-feira, 08/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 4 (Boston Celtics x Golden State Warriors)

Sexta-feira, 10/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 5 (Golden State Warriors x Boston Celtics)

Segunda-feira, 13/06 às 22h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 6 (Se necessário) (Boston Celtics x Golden State Warriors)

Quinta-feira, 16/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 7 (Se necessário) (Golden State Warriors x Boston Celtics)

Domingo, 19/06 às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia (ESPN, NBA League Pass e BAND)

Qual é a premiação da NBA 2022?

O grande campeão da temporada 2022 na NBA leva para casa o tão desejado troféu Larry O’Brien. Este ano, a NBA confirmou que a taça será entregue à equipe vencedora em um estojo de viagem sob medida designado pela marca Louis Vuitton, feito à mão na oficina Asnières do Mason.

O troféu leva o nome do terceiro comissário da liga Larry O’Brien, representante entre os anos de 1975 até 1984, além de integrar o Hall da Fama do Basquete em maio de 1991. Larry é uma figura importante no mundo do basquete e, por isso, a NBA faz questão de manter o nome no troféu principal da liga.

A iguaria, por outro lado, é feita pela empresa de jóias Tiffany & Co, totalmente feito à mão em prata com camada de ouro de 24 quilates, com 60 centímetros de altura. Na ponta, a bola de basquete remete ao grande vencedor enquanto na base há a imagem de uma taça.