Onde assistir Draft NBA 2022 hoje: horário e como funciona (23/06)

Acompanhe as escolhas dos times da NBA nesta quinta-feira, 23 de junho, com transmissão ao vivo

Principal evento da temporada no basquete, fique ligado e saiba onde assistir Draft NBA 2022! Com o intuito de revelar novos talentos do esporte, o Draft reúne as principais equipes nesta quinta-feira, 23 de junho, nos Barclays Center em Brooklyn, Nova York, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

Entenda como funciona o Draft NBA 2022, qual será a ordem das escolhas e quais são os principais atletas para a próxima temporada da liga profissional de basquete norte-americana. Esta é a 76ª edição do Draft.

Onde assistir Draft NBA 2022

O Draft NBA 2022 hoje vai ser transmitido no canal ESPN 2, na tv fechada, e no Star +, serviço de streaming, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

Você pode curtir as escolhas do Draft também no serviço de streaming Star Plus, disponível no site (www.starplus.com) em diferentes valores como também para o aplicativo.

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

ESPN 2 = SKY: 197, 597 / OI: 161, 71 / CLARO: 71, 571 / VIVO: 571, 461, 871, 46

O que é Draft NBA 2022?

O Draft da NBA é um evento que tem como finalidade promover o recrutamento de jovens atletas para jogarem em elencos profissionais da liga norte-americana de basquete. Todos os garotos treinam em universidades no país, mas já estão prontos para vestirem a camisa da NBA.

A NBA designa uma ordem de escolhas entre as 30 equipes, com possibilidade de trocar ou vender com outros clubes estes mesmos jogadores. Realizado em duas rodadas, cada um dos times da liga tem a chance de escolher.

Este ano, Chicago Bulls e Miami Heat foram punidos por violarem as regras da liga sobre o tempo das discussões de agência livre e, por isso, serão apenas 58 escolhas em vez de 60 jovens.

A primeira rodada é definida por sorteio apenas com as 14 equipes que não jogaram os playoffs da temporada na liga. As outras 16 seguem as posições que terminaram na temporada regular. Depois, a segunda rodada é feita com a ordem inversa, ou seja, os finalistas da temporada passada vão escolher primeiro.

A idade mínima para participar do Draft da NBA é de 19 anos, além de ser inscrito nas Universidades dos Estados Unidos e, claro, defender o seu time da faculdade. Além disso, o atleta também está qualificado se ter assinado ou jogado em uma liga externa, como a NBA G League, Overtime Elite (OTE) ou no exterior.

Escolhas do Draft 2022 NBA e ordem

Após o sorteio da loteria, realizado em 17 de maio, ficou definido que o Orlando Magic é quem vai escolher primeiro no Draft da NBA 2022.

Depois, Oklahoma City e Houston garantiram o direito de escolherem primeiro no Draft. Serão 58 escolhas este ano, diferentes das edições anteriores. O nome mais cotado para ser escolhido em primeiro é Jabari Smith, podendo ficar em primeiro em 10 dos 12 rascunhos simulados listados pela NBA.

Já Chet Holmgren, Paolo Banchero, Jaden Ivey, Keegan Murray e Bennedict Mathurin também aparecem entre os favoritos.

A seguir, confira a ordem completa do Draft da NBA 2022 esta noite.