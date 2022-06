Próxima temporada da NBA: quando vai começar a nova edição 2023

Após uma temporada eletrizante, que terminou com o título do Golden State Warriors, os torcedores já esperam a próxima edição

A conquista do título do Golden State Warriors, com protagonismo de Stephen Curry nas quadras, coroou uma temporada inesquecível na NBA 2021/22 aos torcedores. Enquanto isso, as equipes já projetam a preparação em alto nível para lutar pelo troféu mais desejado do basquete. Agora, os torcedores quem saber quando vai começar a próxima temporada da NBA.

Quando vai começar a próxima temporada da NBA?

A data de início da temporada regular ainda não foi revelada, mas já é possível saber que a pré-temporada da NBA vai começar em 30 de setembro, com jogos preparatórios e torneios amistosos.

O calendário completo da temporada regular será revelado apenas em agosto de 2022. Até lá, você pode acompanhar a programação completa da pré-temporada. Na última edição, a temporada regular começou em outubro e, por isso, é provável que esta também seja a data este ano.

As finais da NBA estão marcadas para acontecerem em junho do ano que vem, em 2023. De acordo com dados da emissora CBS, confira as principais datas da próxima temporada da NBA 2023.

Draft da NBA 2022 – 23 de junho de 2022

Torneio California Classic em San Francisco (Lakers, Heat, Kings, Warriors) – 2 a 3 de julho de 2022

Torneio Salt Lake City Summer League (Grizzlies, Thunder, 76ers, Jazz) – 5 a 7 de julho de 2022

NBA Summer League em Las Vegas – 7 a 17 de julho de 2022

Pré-temporada do Warriors e Wizards no Japão – 30 de setembro, 2 de outubro de 2022

Pré-temporada em Abu Dhabi dos Bucks e Hawks – 6 de outubro de 2022

Início da temporada regular – outubro de 2022

NBA All Star Weekend / All Star Game – 17 a 19 de fevereiro de 2023

Quando vai ser o NBA All Star Game 2023?

O NBA All Star Game será na Vivint Arena, casa do Utah Jazz, em Salt Lake City, no fim de semana entre 17, 18 e 19 de fevereiro de 2023.

A competição que reúne os maiores astros do basquete também já foi realizada em Salt Lake City em 1993, marcando o aniversário de número 30 na história. O evento começa na sexta-feira, seguindo até o domingo, com programação de esportes entre o Salt Palace Convention Center e o Huntsman Center no campus da Universidade de Utah.

A NBA já definiu onde e quando serão as próximas temporadas do evento de basquete. Em 2024, o All Star vai acontecer em Indianápolis.

Quem vai disputar a próxima temporada da NBA?

Trinta equipes vão disputar a NBA em 2023. Na competição de basquete, diferente nos outros esportes, não há divisões e acessos, ou seja, são os mesmos elencos ano após ano.

O Golden State, atual campeão, entra em quadra na próxima temporada da NBA como o favorito. O mesmo acontece com Phoenix Suns, Los Angeles Lakers,

CONFERÊNCIA LESTE

Miami Heat

Boston Celtics

Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors

Chicago Bulls

Brooklyn Nets

Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets

New York Knicks

Washington Wizards

Indiana Pacers

Detroit Pistons

Orlando Magic

CONFERÊNCIA OESTE

Golden State Warriors

Phoenix Suns

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Utah Jazz

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers

Sacramento Kings

Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder

Houston Rockets

Onde assistir a NBA em 2023?

O torcedor pode assistir a próxima temporada da NBA através dos canais ESPN, SporTV e também na BAND, com transmissão especial pela TV aberta em todos os estados do Brasil.

A programação das transmissões ainda não foi divulgada, mas é esperado que haja uma divisão entre cada um dos meios de comunicação.

Online, as possibilidades são o canal da TNT Sports no Youtube, responsável por exibir até dois jogos na semana, e os serviços de streaming Star + e a NBA League Pass, somente por assinatura.

Warriors é campeão da NBA 2022

Com disputas de qualidade para torcedor nenhum botar defeito, a temporada 2021/22 na NBA foi eletrizante do começo ao fim. Uma temporada regular equilibrada entre a Conferência Leste e Oeste, com as equipes brigando pelo topo da tabela.

A surpresa foi a ausência do Los Angeles Lakers nos playoffs, enquanto o Boston Celtics surpreendeu com jovem elenco alcançando as finais. O grupo é o maior campeão da NBA ao lado do Los Angeles Lakers com 17 títulos para cada lado.

O Warrios detonou nos playoffs o elenco do Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e o Dallas Mavericks respectivamente, campeão da Conferência Oeste. Nas finais, venceu o Celtics por 4-2.

