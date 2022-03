Onde assistir Flamengo x Corinthians na NBB ao vivo e horário – 22/03

Flamengo e Corinthians protagonizam o clássico do basquete nesta terça-feira, a partir das 20h, pela 20ª rodada do segundo turno na NBB, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A seguir, confira os detalhes da transmissão e saiba onde assistir Flamengo x Corinthians na NBB ao vivo.

Onde assistir Flamengo x Corinthians na NBB

O jogo entre Flamengo e Corinthians na NBB hoje vai passar no canal ESPN 2 e streaming Star +, às 20h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

FICHA TÉCNICA

Data: 22/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Como estão as equipes na temporada da NBB?

Depois de vencer o Paulistano na última sexta-feira, o Flamengo volta a jogar nesta terça-feira em busca de mais um triunfo na temporada da NBB. Pela vigésima rodada, busca o resultado contra o Corinthians, grande adversário tanto dentro quanto fora das quadras. Por fim, o clube carioca está em terceiro lugar com 44 pontos e 20 vitórias e 4 derrotas.

Enquanto isso, o Corinthians aparece na décima posição com o total de 36 pontos, tendo 10 vitórias e 16 derrotas na temporada regular da NBB. O clube paulista vem de derrota diante do Unifacisa, mas venceu o Fortaleza uma rodada anterior e, por isso, precisa do resultado hoje para subir na classificação.

Calendário do Flamengo e Corinthians

Confira os próximos jogos dos times na temporada regular da NBA em 2021/22.

Flamengo:

Flamengo x Luvix/União Corinthians (Quinta-feira, 24/03 às 17h)

Unifacisa x Flamengo (Domingo, 27/03 às 18h)

Corinthians:

São Paulo x Corinthians (Sábado, 26/03 às 16h10)

Corinthians x Pinheiros (Segunda-feira, 04/04 às 20h)

