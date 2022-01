Onde assistir jogo do Lakers x Pacers hoje e horário da NBA – 19/01

Em partida válida pela temporada regular, as equipes de Los Angeles Lakers x Indiana Pacers se enfrentam na madrugada de quarta para quinta-feira, 20/01, a partir da meia noite e meia (horário de Brasília), jogando na Crypto.com Arena pela NBA. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Indiana Pacers:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quarta-feira ao vivo.

Horário: 00h30, meia noite e meia (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Utah Jazz ontem, a equipe do Los Angeles Lakers volta para as quadras nesta madrugada de quarta-feira buscando mais uma vitória em seguida, principalmente porque vem de três derrotas seguidas pela temporada regular. O time aparece em 8ª posição da Conferência Oeste tendo 22 vitórias e 22 derrotas.

Enquanto isso, o time do Indiana se mantém na parte de baixo da tabela na Conferência Leste, 13º lugar, com 10 triunfos e 32 derrotas na temporada regular da NBA. Por isso, se quiser chegar aos playoffs de maneira direta, precisa começar a qualquer seja como for.

Jogos da NBA hoje ao vivo

Com apenas duas transmissões pela televisão e também online, treze jogos serão realizados nesta quarta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada com transmissão pela TV e online.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 21h

Brooklyn Nets x Washington Wizards – 21h

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks – 21h30

Charlotte Hornets x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2)

Portland Trail Blazers x Miami Heat – 21h30

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls – 22h

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks – 22h

Toronto Raptors x Dallas Mavericks – 22h30

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 22h30

Houston Rockets x Utah Jazz – 23h

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 00h (ESPN 2)

Detroit Pistons x Sacramento Kings – 00h

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers – 00h30

