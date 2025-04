Onde assistir Magic x Celtics ao vivo no jogo 4 da NBA

O Boston Celtics e o Orlando Magic jogarão no Kia Center em Orlando, Flórida, no domingo, 27 de abril de 2025, às 20h (de Brasília). O Celtics é o grande favorito, com 7,5 pontos de vantagem,. Veja onde assistir.

Como assistir o jogo do Magic x Celtics

Os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Celtics x Magic – Playoffs da NBA 2025:

Jogo 5 *: Terça-feira, 29 de abril, a ser definido em Boston

Jogo 6 *: Quinta-feira, 1º de maio, a ser definido em Orlando

Jogo 7 *: Sábado, 3 de maio, a ser definido em Boston

