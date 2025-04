Onde assistir Nuggets x Clippers ao vivo no jogo 5 da NBA

O Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets se enfrentam na noite desta terça-feira, 29, às 23h (de Brasília, pelo jogo 5 do emocionante playoff da NBA. O Nuggets, número 4, venceu o primeiro jogo por 112 a 110, mas o Clippers, número 5, reagiu com uma vitória de 105 a 102 no segundo jogo.

Como assistir o jogo do Nuggets x Clippers

Nesta terça-feira, os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

PROGRAMAÇÃO DA NBA

Quarta-feira, 30 de abril

Jogo 5: Warriors at Rockets

Jogo 5: Heat at Cavaliers

Jogo 5: Timberwolves at Lakers

Quinta-feira, 1 de maio

Jogo 6: Celtics at Magic

Jogo 6: Knicks at Pistons

Jogo 6: Nuggets at Clippers

