Onde assistir Nuggets x Clippers ao vivo no jogo 7 dos playoffs da NBA

No Jogo 7 da rodada de abertura dos Playoffs da NBA, o Denver Nuggets enfrentará o Los Angeles Clippers. O jogo acontece na Ball Arena em Denver, Colorado, a partir das 20h (de Brasília).

Como assistir o jogo do Nuggets x Clippers

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Insights sobre apostas Nuggets vs. Clippers

– De 82 jogos até agora neste ano, os Nuggets tiveram 78 com mais de 206 pontos marcados, o over/under do confronto atual.

– Este ano, 66 dos 82 confrontos totais dos Clippers ultrapassaram 206 pontos marcados.

– Essas duas equipes têm uma média combinada de 233,7 pontos por jogo, 27,7 pontos a mais do que o over/under de 206 estabelecido para este confronto.

– Os adversários dos dois times têm uma média combinada de 19,1 pontos a mais por jogo (225,1) do que o over/under de 206 pontos deste confronto.

– Denver foi escolhido como favorito em 63 jogos neste ano e saiu vitorioso 40 vezes (63,5%) nesses jogos.

– Los Angeles venceu 13, ou 38,2%, das 34 disputas em que foi escolhida como azarão nesta temporada.

