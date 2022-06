Onde assistir Warriors x Celtics hoje e horário da final da NBA (05/06)

Equipe do Golden State Warriors busca a revanche contra o Boston depois de perder na primeira partida em casa

Pelo segundo jogo da final na NBA em 2022, o Golden State Warriors busca a primeira vitória na série contra o Boston Celtics neste domingo, 5 de junho, no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia. A partir das 21h (Horário de Brasília), o confronto tem transmissão ao vivo e gratuita. Dessa maneira, saiba onde assistir Warriors x Celtics hoje.

O time do Celtics tem a vantagem na série depois de vencer o primeiro jogo por 120 x 108 na parcial.

Onde assistir Warriors x Celtics hoje?

O jogo entre Golden State Warriors e Boston Celtics hoje será transmitido na BAND, ESPN 2, Star + e NBA League Pass, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão na TV aberta, o canal da BAND exibe a segunda partida da final na NBA para todos os estados do Brasil. É só sintonizar na emissora e curtir as grandes emoções da acirrada e eletrizante competição.

Por outro lado, para quem prefere acompanhar na TV paga, o canal da ESPN é a opção. A emissora está disponível para todos os assinantes que possuem a rede em sua programação.

Para assistir online, também existem opções. O Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens para o aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV, assim como o NBA League Pass, disponível no site (www.watch.nba.com).

FICHA TÉCNICA

Data: 05/06/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Chase Center, em San Francisco, na Califórnia.

Onde assistir: BAND, ESPN 2, Star + e NBA League

Como estão as equipes nas finais da NBA?

O Golden State começou como o grande favorito na temporada da NBA. Pela Conferência Oeste, o elenco da Califórnia liderou nas primeiras rodadas a tabela, até ser destronado pelo Pheonix Suns. No fim da temporada regular, garantiu-se em terceiro lugar com 53 vitórias e 29 derrotas. Nos playoffs, deixou para trás Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, conquistando o título da Conferência. Ao todo, tem 6 títulos já conquistados na NBA.

Do outro lado, o Boston Celtics surpreendeu até os próprios torcedores este ano. O grupo verde, maior campeão da temporada com 17 títulos, terminou a temporada regular em segundo lugar com 51 vitórias e 31 derrotas na competição dentro e fora de casa. Nos playoffs, venceu Brooklyn Nets, depois Milwaukee Bucks e por fim o Miami Heat para ser campeão da Conferência Leste.

Calendário das finais da NBA 2022

A final da NBA é disputada em seis jogos, onde o time que vencer primeiro quatro partidas é consagrado como o grande campeão da temporada. Este ano, Golden State Warriors e Boston Celtics disputam o anel e o troféu Larry O’Brien.

No primeiro jogo, os Celtis levaram a melhor pelo placar de 120 x 108, jogando na Califórnia. Agora, o elenco de Golden State tem a oportunidade de empatar a série jogando mais uma vez em sua casa.

Confira o calendário completo das finais da NBA.

JOGO 1

Warriors 108 x 120 Boston Celtics

JOGO 2

Hoje, às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

JOGO 3

Quarta-feira, 08/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 4

Sexta-feira, 10/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 5

Segunda-feira, 13/06 às 22h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 6 (Se necessário)

Quinta-feira, 16/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts (ESPN, NBA League Pass e BAND)

JOGO 7 (Se necessário)

Domingo, 19/06 às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia (ESPN, NBA League Pass e BAND)

