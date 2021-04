Phoenix Suns x Utah Jazz: onde assistir e horário da NBA hoje – 07/04

Phoenix Suns e Utah Jazz entram em quadra nesta quarta-feira (07), a partir das 23h (horário de Brasília), na Talking Stick Resort Arena, pela temporada regular 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Phoenix Suns x Utah Jazz: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Phoenix Suns e Utah Jazz possui transmissão no canal ESPN. Entretanto, você também pode acompanhar através do serviço da NBA em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Canal ESPN. SKY: 197, CLARO/NET: 71, OI TV: 111, VIVO: 461

Pelo site oficial da NBA através do NBA Pass, serviço de streaming da franquia.

Como chegam as equipes para o confronto?

Em segundo lugar na Conferência Oeste, o Suns apresenta bons resultados em quadra nos últimos dias. Dessa maneira, contabiliza seis jogos seguidos sem perder, ou seja, tem uma invencibilidade a ser batida pelo rival de hoje. Por fim, venceu trinta e cinco jogos e perdeu somente catorze.

Enquanto isso, o Jazz é o primeiro da Conferência Oeste, contabilizando trinta e oito vitórias e doze derrotas. Sendo confronto direto, a equipe de Utah pode cair na tabela se perder nesta quarta-feira. Na última segunda-feira (05), foi derrotado pelos Mavericks.

Outros jogos desta quarta-feira na NBA

Nesta quarta-feira (07), além de Phoenix Suns x Utah Jazz, outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Orlando Magic x Washington Wizards – 20h

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves – 20h

Boston Celtics x New York Knicks – 20h30

Brooklyn Nets x New Orleans Pelican – 20h30

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies – 20h30

Houston Rockets x Dallas Mavericks – 20h30

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets – 21h

Denver Nuggets x San Antonio Spurs – 22h

FICHA TÉCNICA

Phoenix Suns x Utah Jazz

Data: 7 de abril de 2021

Local: Talking Stick Resort Arena

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e NBA Pass

