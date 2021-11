Quais são os jogos da NBA no fim de semana até 28/11 e onde assistir

Uma nova rodada da NBA vai começar neste fim de semana. Pela sexta-feira, 26 de novembro, disputas acirradas nas quadras prometem grandes emoções ao público. Confira o calendário completo de jogos do fim de semana na NBA saiba onde assistir ao vivo.

Programação de jogos da NBA no fim de semana

Doze confrontos serão realizados na sexta-feira, 26 de novembro de 2021, pela temporada regular da NBA. Após o descanso de um dia, devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o calendário da liga só será retomado na sexta.

O atual campeão Milwaukee Bucks entra em quadra contra o Denver Nuggts buscando subir na classificação da Conferência Leste. Enquanto isso, sob o comando de Stephen Curry, o Golden State Warriors disputa a vitória contra o Portland.

No sábado, o embate entre Phoenix Suns e Brooklyn Nets promete pegar fogo já que são duas equipes favoritas este ano. No domingo, por fim, o Los Angeles Lakers de LeBron James enfrenta o Detroit Pistons, duas equipes com problemas que precisam se recuperar de qualquer maneira.

Os jogos podem ser assistidos no NBA League Pass, serviço de streaming da liga, por diferentes valores disponíveis no site oficial, seja por R$18,99 ou R$59,90 ao mês. Se preferir, pode acompanhar em dias alternados na TV ou até mesmo no Youtube de graça pelo TNT Sports.

Veja abaixo todos os confrontos da rodada e onde assistir ao vivo:

Sexta-feira, 26/11:

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers – 17h30

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets – 21h

Phoenix Suns x New York Knicks – 21h

Chicago Bulls x Orlando Magic – 21h

Toronto Raptors x Indiana Pacers – 22h

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies – 22h

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder – 22h

Boston Celtics x San Antonio Spurs – 22h30

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets – 23h

New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – 00h

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 00h30

Sábado, 27/11:

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers – 20h

New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h30

Phoenix Suns x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN)

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 22h

Miami Heat x Chicago Bulls – 22h

Charlotte Hornets x Houston Rockets – 22h

Washington Wizards x Dallas Mavericks – 22h30

New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h (SporTV 2)

Domingo, 28/11:

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 17h30

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers – 19h

Boston Celtics x Toronto Raptors – 20h

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies – 20h

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers – 23h30 (Band/TNT Sports no Youtube)

Onde assistir a NBA 2021/22?

Os canais ESPN, SporTV, BAND, o serviço de streaming NBA League Pass e o canal TNT Sports no Youtube são os responsáveis por transmitirem ao vivo a temporada 2021/22 da NBA no Brasil.

Pela TV por assinatura, os jogos da NBA tem transmissão dos canais SporTV e ESPN. Porém, se é um grande fã e não tem o serviço, pode ver através da transmissão da Bandeirantes todas as quintas e domingos de graça para todo o Brasil.

Outra opção é assistir pelo TNT Sports no Youtube de graça também às quintas e domingos. Para obter acesso, basta entrar no canal da emissora e acompanhar. Por fim, o NBA League Pass, disponível no site oficial (www.watch.nba.com) somente por assinatura.

Quando começam os playoffs da NBA?

Após o torneio Play-In, disputado por quatro equipes em cada conferência, os playoffs da NBA tem início em 16 de abril de 2022.

Disputadas as 82 partidas na temporada regular, chega a hora das eliminatórias na NBA. As seis primeiras equipes de cada Conferência se classificam de forma direta enquanto sétimo, oitavo, nono e décimo disputam o pequeno torneio de repescagem denominado Play-in, idealizado pela liga em 2020.

Nos playoffs, sete jogos em cada um dos duelos são realizados onde quem ganhar quatro jogos primeiro leva. Em caso de empate na série, o elenco que tiver a melhor campanha da temporada decide o sétimo jogo em casa.

