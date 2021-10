Quem são os maiores cestinhas da história da NBA

O norte-americano Kareem Abdul-Jabbar, ex-jogador do Los Angeles Lakers, é o maior pontuador da história da NBA, a liga profissional de basquete. Grandes estrelas do esporte defenderam equipes nas quadras do país para deixar o seu legado com atuações monstruosas e inesquecíveis. Dessa maneira, confira a lista dos maiores cestinhas da NBA.

O que é um cestinha no basquete?

Cestinha é o termo utilizado no basquete para se referir ao maior pontuador de um jogo ou campeonato. Cada cesta vale de 3, 2 ou até mesmo 1 ponto ao jogador dependendo da posição. Lances livres também entram na conta com o valor de um ponto.

Para a NBA, liga profissional de basquete norte-americana, os pontos em jogos de pré-temporada, temporada regular e playoffs somam-se durante todo o ano para definir o ranking de maiores cestinhas da história. Em caso de pontuadores que ainda jogam, a lista é atualizada diariamente.

Quem são os maiores cestinhas da NBA?

Separamos os dez primeiros nomes dos maiores pontuadores da NBA para você conhecer. Entre eles, somente dois continuam jogando na liga de basquete, podendo mudar completamente o rumo do ranking enquanto estiverem nas quadras.

Kareem Abdul-Jabbar

Kareem, ex-jogador de basquete norte-americano, é o maior cestinha da NBA. No ranking disponível no site oficial da liga, pode-se observar que o atleta marcou 38.387 pontos em quadra. Na carreira, representou Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers entre 1969 e 1989.

Além do recorde na liga, Kareem também acumula seis títulos da NBA e seis MVP.

Karl Malone

Em segundo lugar outro norte-americano. Karl Malone, ex-jogador do Utah Jazz e Los Angeles Lakers, chegou a marca de 36.928 pontos nos anos de 1985 até 2004, quando decidiu se aposentar das quadras. Um fato curioso é que Karl nunca ganhou um título da NBA, mas foi MVP em duas vezes.

LeBron James

Considerado um dos melhores e maiores jogadores de basquete do mundo, LeBron também garantiu o seu lugar na lista de maiores cestinhas da NBA. Ainda em ação pelo Los Angeles Lakers, o atleta tem chances de subir na posição.

Até outubro de 2021, marcou 35.445 pontos. Além disso, o King James também coleciona quatro MVP além de ser quatro vezes campeão da NBA. Na carreira, já vestiu as camisas de Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Lakers.

Kobe Bryant

Kobe se despediu das quadras em 2016, mas deixou o seu legado na NBA. Ocupando a quarta posição do ranking de maiores cestinhas, fez 33.643 pontos vestindo exclusivamente a camisa do Lakers. Foi duas vezes considerado o MVP, jogador mais valioso da liga, além de levantar a taça cinco vezes.

Michael Jordan

Em quinto lugar está o astro do basquete Jordan, tido por muitos como o melhor jogador da história. O norte-americano defendeu o Chicago Bulls entre 1984 e 1998, quando decidiu jogar pelo Washington Wizards, encerrando a carreira em 2003.

O atleta seis vezes campeão e MVP marcou 32.292 pontos, figurando na estante dos maiores cestinhas da liga.

Dirk Nowitzki

O único europeu entre os dez maiores cestinhas é o alemão Dirk Nowitzki. Ex-atleta, marcou 31.560 pontos defendendo o Dallas Mavericks entre 1998 e 2019, quando decidiu parar de jogar.

Dirk foi uma vez MVP da liga e campeão, ambos em 2011, quando atingiu o seu auge nas quadras.

Wilt Chamberlain

Em sétimo na lista de maiores pontuadores está Wilt Chamberlain, norte-americano que defendeu o Philadelphia 76ers e Lakers entre 1959 e 1973. Logo no começo da liga, Wilt mostrou que o impossível no basquete era sim possível, marcando feitos que ninguém poderia imaginar.

O atleta foi duas vezes campeão, enquanto faturou em quatro oportunidaes o título de MVP. Por fim, marcou 31.419 pontos na NBA.

Shaquille O’Neal

O ex-atleta também conquistou o seu lugar no ranking de maiores cestinhas. Com passagens por Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, consagrou-se como um dos maiores do esporte.

Tetracampeão, foi eleito o MVP em 2000 enquanto teve o número 34 aposentado pelo Lakers com tamanho sucesso e admiração que conquistou. Ao todo, fez 28.596 pontos.

Carmelo Anthony

Outro em atividade é Carmelo Anthony. Jogador do Lakers ao lado de LeBron e Anthony Davis, Carmelo atingiu a marca em outubro de 2021 de 27.427 pontos para figurar no topo da lista dos maiores cestinhas da NBA.

Carmelo nunca foi campeão, mas participou de dez All Star Game.

Moses Malone

Fechando o top10 está Moses Malone. O ex-jogador coleciona passagens por San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Philadelphia 76ers, atingindo a marca de 27.409 pontos na história da competição.

Com três prêmios MVP na história, Moses venceu a NBA em 1983 com o Philadelphia 76ers, sendo o melhor jogador em quadra. Ele integrou por doze vezes o All-Star Games.

Outros cestinhas da NBA

Além dos dez citados anteriormente, também aparecem no ranking de maiores cestinhas da NBA os atletas Elvin Hayes com 27. 313, o nigeriano Hakeem Olajuwon com 26.946 e Oscar Robertson, com um prêmio MVP chegando a marca de 26.710.

Confira outros grandes cestinhas da NBA.

11º Elvin Hayes – 27. 313

12º Hakeem Olajuwon – 26.946

13º Oscar Robertson – 26.710

14º Dominique Wilkins – 26.668

15º Tim Duncan – 26.496

16º Paul Piece – 26.397

17º John Havlicek – 26.395

18º Kevin Garnett – 26.071

19º Vince Carter – 25.728

20º Alex English – 25.613

