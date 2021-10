Tabela completa de jogos da NBB 2021/22: datas, horários e onde assistir

A temporada 2021/22 da NBB começou. Dezessete equipes disputam a maior competição de basquete do Brasil em busca da tão sonhada classificação aos playoffs onde buscam o valioso troféu assim como o título de melhor elenco no esporte. Prepare o coração, torcedor, e anote na agenda as datas, horários e onde assistir aos jogos de seu clube com a tabela completa da NBB 2021/22.

Tabela completa de jogos da NBB 2021/22

Dezessete equipes integram o quadro de participantes da NBB 2021/22. São elas Bauru, Brasília, Caxias do Sul, Cerrado, Corinthians, Flamengo, Fortaleza Basquete, Franca, Minas Tênis Clube, Mogi, Pato, Paulistano, Pinheiros, São Paulo, Rio Claro, Unifacisa e União Corinthians.

Entre as seleções de basquete, somente as doze primeiras da tabela disputam os playoffs.

Para assistir, você pode sintonizar a TV Cultura, na TV aberta e disponível para todo o Brasil. Já aos assinantes de TV por assinatura, o canal ESPN transmite os confrontos todas as terças. Por fim, o Facebook da NBB e o canal do Youtube também disponibilizam as partidas.

Confira a tabela completa da NBB 2021/22 com todos os jogos, datas e horários.

1º TURNO

Primeira rodada:

São Paulo 61 x 86 Flamengo

Segunda rodada:

União Corinthians 59 x 77 Minas Tênis Clube

Terça-feira, 26/10 às 19h – Bauru x Sesi Franca (ESPN)

Terça-feira, 26/10 às 20h – São Paulo x Cerrado (Youtube e Facebook NBB)

Terça-feira, 26/10 às 20h – Pinheiros x Rio Claro (Sem transmissão)

Quarta-feira, 27/10 às 19h – Fortaleza x Unifacisa (Youtube da NBB)

Quarta-feira, 27/10 às 19h – Caxias do Sul x Minas Tênis Clube (Sem transmissão)

Quarta-feira, 27/10 às 20h30 – União Corinthians x Flamengo (Facebook NBB e TV Local)

Quinta-feira, 28/10 às 19h30 – Pato Basquete x Corinthians (Facebook NBB)

Quinta-feira, 28/10 às 19h30 – Bauru x Rio Claro (Youtube NBB)

Quinta-feira, 28/10 às 20h – Mogi x Paulistano (Youtube NBB)

Quinta-feira, 28/10 às 20h – Pinheiros x Sesi Franca (Sem transmissão)

Sexta-feira, 29/10 às 20h – Caxias do Sul x Flamengo (TV Local, Youtube e Facebook NBB)

Sexta-feira, 29/10 às 20h – São Paulo x Brasília (Youtube NBB)

Sábado, 30/10 às 16h10 – Mogi x Corinthians (TV Cultura)

Sábado, 30/10 às 18h – Pato Basquete x Paulistano (Youtube e Facebook NBB)

Terceira rodada:

Segunda-feira, 01/11 às 19h30 – Rio Claro x União Corinthians (Facebook e Youtube NBB)

Terça-feira, 02/11 às 19h –Paulistano x Corinthians (ESPN)

Terça-feira, 02/11 às 20h30 – Cerrado Basquete x Pinheiros (Youtube e Facebook NBB)

Quarta-feira, 03/11 às 19h – Minas Tênis Clube x Mogi (Youtube NBB)

Quarta-feira, 03/11 às 19h30 – Rio Claro x Caxias do Sul Basquete (Sem transmissão)

Quarta-feira, 03/11 às 20h – Sesi Franca x União Corinthians (Sem transmissão)

Quarta-feira, 03/11 às 20h – Flamengo x Pato Basquete (TV Local e Facebook NBB)

Quinta-feira, 04/11 às 20h – Brasilia x Pinheiros (Youtube NBB)

Quinta-feira, 04/11 às 20h – Fortaleza x São Paulo (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 04/11 às 20h30 – Cerrado Basquete x Bauru (Sem transmissão)

Sexta-feira, 05/11 às 19h – Minas Tênis Clube x Pato Basquete (Sem transmissão)

Sexta-feira, 05/11 às 20h – Sesi Franca x Caxias do Sul Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Sexta-feira, 05/11 às 20h – Flamengo x Mogi (TV Local e Youtube NBB)

Sábado, 06/11 às 16h10 – Unifacisa x São Paulo (TV Cultura)

Sábado, 06/11 às 20h – Brasília x Bauru (Sem transmissão)

Quarta rodada:

Segunda-feira, 08/11 às 20h – Pinheiros x Fortaleza (Youtube e Facebook NBB)

Segunda-feira, 08/11 às 20h30 – União Corinthians x Cerrado Basquete (Youtube NBB)

Terça-feira, 09/11 às 20h – Corinthians x Flamengo (ESPN)

Quarta-feira, 10/11 às 19h30 – Bauru x Fortaleza (Sem transmissão)

Quarta-feira, 10/11 às 20h – Pinheiros x Unifacisa (TV Local e Youtube NBB)

Quarta-feira, 10/11 às 20h – Caxias do Sul Basquete x Cerrado Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Quarta-feira, 10/11 às 20h30 – União Corinthians x Brasília (Sem transmissão)

Quinta-feira, 11/11 às 19h30 – Pato Basquete x Sesi Franca (Sem transmissão)

Quarta-feira, 11/11 às 19h30 – Paulistano x Flamengo (TV Local e Facebook NBB)

Quarta-feira, 11/11 às 20h – Corinthians x Minas Tênis Clube (Youtube NBB)

Quarta-feira, 11/11 às 20h – Mogi x Rio Claro (Sem transmissão)

Sexta-feira, 12/11 às 19h30 – Bauru x Unifacisa (Youtube e Facebook NBB)

Sexta-feira, 12/11 às 20h – Caxias do Sul Basquete x Brasília (Sem transmissão)

Sábado, 13/11 às 16h10 – Paulistano x Minas Tênis Brasília (TV Cultura)

Sábado, 13/11 às 18h – Mogi x Sesi Franca (Youtube e Facebook NBB)

Sábado, 13/11 às 18h – Pato Basquete x Rio Claro (Sem transmissão)

Quinta rodada:

Terça-feira, 16/11 às 20h – São Paulo x Bauru (ESPN)

Quarta-feira, 17/11 às 19h – Unifacisa x União Corinthians (TV Local, Youtube e Facebook NBB)

Quarta-feira, 17/11 às 20h – Fortaleza x Caxias do Sul Basquete (Sem transmissão)

Quinta-feira, 18/11 às 19h30 – Rio Claro x Paulistano (Sem transmissão)

Quinta-feira, 18/11 às 20h – São Paulo x Pinheiros (Youtube da NBB)

Quinta-feira, 18/11 às 20h – Sesi Franca x Corinthians (Youtube e Facebook NBB)

Sexta-feira, 19/11 às 19h – Unifacisa x Caxias do Sul Basquete (TV Local e Youtube NBB)

Sexta-feira, 19/11 às 20h – Brasília x Mogi (Youtube e Facebook NBB)

Sexta-feira, 19/11 às 20h – Fortaleza x União Corinthians (Sem transmissão)

Sexta-feira, 19/11 às 20h30 – Cerrado Basquete x Pato Basquete (Sem transmissão)

Sábado, 20/11 às 16h10 – Flamengo x Minas Tênis Clube (Sem transmissão)

Sábado, 20/11 às 18h – Rio Claro x Corinthians (Sem transmissão)

Sábado, 20/11 às 18h – Sesi Franca x Paulistano (Youtube e Facebook NBB)

Domingo, 21/11 às 11h – Brasília x Pato Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Domingo, 21/11 às 18h – Cerrado Basquete x Mogi (Sem transmissão)

Sexta rodada:

Quarta-feira, 01/12 às 19h30 – Pato Basquete x Fortaleza (Youtube NBB)

Quarta-feira, 01/12 às 19h30 – Paulistano x Cerrado Basquete (Sem transmissão)

Quarta-feira, 01/12 às 20h – Mogi x Unifacisa (TV Local)

Quarta-feira, 01/12 às 20h – Corinthians x Brasilia (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 02/12 às 19h – Minas Tênis Clube x Sesi Franca (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 02/12 às 19h30 – Bauru x Pinheiros (Sem transmissão)

Quinta-feira, 02/12 às 20h – Flamengo x Rio Claro (TV Local e Youtube NBB)

Quinta-feira, 02/12 às 20h30 – União Corinthians x São Paulo (Sem transmissão)

Sexta-feira, 03/12 às 19h30 – Paulistano x Brasília (Sem transmissão)

Sexta-feira, 03/12 às 19h30 – Pato Basquete x Unifacisa (Youtube da NBB)

Sexta-feira, 03/12 às 20h – Mogi x Fortaleza (Sem transmissão)

Sexta-feira, 03/12 às 20h – Corinthians x Cerrado Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Sábado, 04/12 às 16h10 – Flamengo x Sesi Franca (TV Cultura)

Sábado, 04/12 às 17h – Caxias do Sul Basquete x São Paulo (Youtube e Facebook NBB)

Sábado, 04/12 às 17h – Minas Tênis Clube x Rio Claro (Sem transmissão)

Sétima rodada

Terça-feira, 07/12 às 19h30 – Bauru x União Corinthians (Sem transmissão)

Terça-feira, 07/12 às 20h – Brasília x Flamengo (ESPN)

Terça-feira, 07/12 às 20h – Pinheiros x Caxias do Sul Basquete (Sem transmissão)

Terça-feira, 07/12 às 20h30 – Cerrado Basquete x Minas Tênis Clube (Sem transmissão)

Quarta-feira, 08/12 às 20h – Sesi Franca x Rio Claro (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 09/12 às 19h30 – Bauru x Caxias do Sul Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 09/12 às 20h – Brasília x Minas Tênis Clube (Sem transmissão)

Quinta-feira, 09/12 às 20h – Pinheiros x União Corinthians (Sem transmissão)

Quinta-feira, 09/12 às 20h – Fortaleza x Paulistano (Youtube NBB)

Sábado, 11/12 às 16h10 – Fortaleza x Corinthians (TV Cultura)

Sábado, 11/12 às 18h – Unifacisa x Paulistano (TV Local e Youtube NBB)

Sábado, 11/12 às 20h – Brasília x Cerrado Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Oitava rodada

Segunda-feira, 13/12 às 19h – Unifacisa x Corinthians (TV Local, Youtube e Facebook NBB)

Terça-feira, 14/12 às 20h – Pinheiros x Paulistano (ESPN)

Quinta-feira, 16/12 às 19h30 – Rio Claro x Cerrado Basquete (Sem transmissão)

Quinta-feira, 16/12 às 19h30 – Pato Basquete x Pinheiros (Sem transmissão)

Quinta-feira, 16/12 às 20h – São Paulo x Mogi (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 16/12 às 20h – Caxias do Sul Basquete x União Corinthians (Sem transmissão)

Sábado, 18/12 às 16h10 – Corinthians x São Paulo (TV Cultura)

Sábado, 18/12 às 18h – Pato Basquete x Bauru (Youtube e Facebook NBB)

Sábado, 18/12 às 18h – Sesi Franca x Cerrado Basquete (Sem transmissão)

Domingo, 19/12 às 11h – Minas Tênis Clube x Fortaleza (Youtube NBB)

Domingo, 19/12 às 11h – Rio Claro x Brasília (Sem transmissão)

Domingo, 19/12 às 18h – Flamengo x Unifacisa (Youtube e Facebook NBB)

Nona rodada

Segunda-feira, 20/12 às 20h – Mogi x Bauru (Youtube e Facebook NBB)

Terça-feira, 21/12 às 19h – Minas Tênis Clube x Unifacisa (Youtube e Facebook NBB)

Terça-feira, 21/12 às 20h – Flamengo x Fortaleza (ESPN)

Terça-feira, 21/12 às 20h – Sesi Franca x Brasília (Sem transmissão)

Quarta-feira, 22/12 às 20h – Mogi x Pinheiros (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 23/12 às 19h30 – Paulistano x São Paulo (Youtube e Facebook NBB)

Décima rodada

Terça-feira, 28/12 às 20h – Bauru x Corinthians (ESPN)

Terça-feira, 28/12 às 20h – Caxias do Sul Basqute x Pato Basquete (Sem transmissão)

Terça-feira, 28/12 às 20h30 – União Corinthians x Mog (Sem transmissão)

Quinta-feira, 30/12 às 20h – Cerrado Basquete x Flamengo (ESPN)

Quinta-feira, 30/12 às 20h – Caxias do Sul Basquete x Mogi (Sem transmissão)

Quinta-feira, 30/12 às 20h30 – União Corinthians x Pato Basquete (Youtube e Facebook NBB)

Décima primeira rodada

Segunda-feira, 03/01/2022 às 19h – Unifacisa x Sesi Franca (Youtube e Facebook NBB)

Segunda-feira, 03/01/2022 às 20h – Fortaleza x Rio Claro (Sem transmissão)

Terça-feira, 04/01/2022 às 20h – São Paulo x Minas Tênis Clube (ESPN)

Quarta-feira, 05/01/2022 às 19h – Unifacisa x Rio Claro (TV Loca e Youtube da NBB)

Quarta-feira, 05/01/2022 às 20h – Fortaleza x Sesi Franca (Youtube e Facebook NBB)

Quinta-feira, 06/01/2022 às 19h30 – Bauru x Paulistano (Youtube NBB)

Quinta-feira, 06/01/2022 às 20h – Pinheiros x Corinthians (Youtube e Facebook NBB)

Sábado, 08/01/2022 às 16h10 – Sesi Franca x São Paulo (TV Cultura)

Domingo, 09/01/2022 às 11h – Minas Tênis Clube x Bauru (Youtube e Facebook NBB)

Domingo, 09/01/2022 às 11h – Brasília x Unifacisa (TV Local)

Domingo, 09/01/2022 às 18h – Cerrado Basquete x Fortaleza (Sem transmissão)

Domingo, 09/01/2022 às 18h – Flamengo x Pinheiros (TV Local, Youtube e Facebook NBB)

Décima segunda rodada

Segunda-feira, 10/01/2022 às 19h30 – Paulistano x União Corinthians (Sem transmissão)

Segunda-feira, 10/01/2022 às 19h30 – Rio Claro x São Paulo (Youtube e Facebook NBB)

Segunda-feira, 10/01/2022 às 20h – Corinthians x Caxias do Sul Basquete (Sem transmissão)

Segunda-feira, 10/01/2022 às 20h – Mogi x Pato Basquete (Sem transmissão)

Terça-feira, 11/01/2022 às 19h – Minas Tênis Clube x Pinheiros (Sem transmissão)

Terça-feira, 11/01/2022 às 20h – Flamengo x Bauru (ESPN)

Terça-feira, 11/01/2022 às 20h – Brasília x Fortaleza (Youtube e Facebook NBB)

Terça-feira, 11/01/2022 às 20h30 – Cerrado Basquete x Unifacisa (TV Local)

Quarta-feira, 12/01/2022 às 19h30 – Paulistano x Caxias do Sul Basquete (Sem transmissão)

Quarta-feira, 12/01/2022 às 20h – Corinthians x União Corinthians (Youtube e Facebook NBB)

Quarta-feira, 12/01/2022 às 20h – São Paulo x Pato Basquete (Sem transmissão)

Classificação da NBB 2021

As doze primeiras equipes da classificação avançam para os playoffs, enquanto do primeiro ao quarto lugar avança de forma automática para as quartas de final.

Confira a classificação completa e atualizada da NBB 2021/22.

1 Flamengo – 2 pontos

2 Minas – 2 pontos

3 União Corinthians – 1 ponto

4 São Paulo – 1 ponto

5 Brasília – 0 ponto

6 Bauru – 0 ponto

7 Caxias do Sul Basquete – 0 ponto

8 Cerrado Baquete – 0 ponto

9 Corinthians – 0 ponto

10 Fortaleza – 0 ponto

11 Mogi – 0 ponto

12 Pato Basquete – 0 ponto

13 Paulistano – 0 ponto

14 Pinheiros – 0 ponto

15 Rio Claro – 0 ponto

16 Sesi Franca – 0 ponto

17 Unifacisa – 0 ponto

Como funciona a NBB?

A primeira fase é divida em dois turnos onde as 12 equipes que terminam entre as primeiras posiçõs da tabela se classificam aos playoffs, ou seja, as eliminatórias da NBB. Porém, os quatro primeiros colocados ganham passagem automática até as quartas, enquanto clubes que terminaram do quinto ao 12º lugar jogam as oitavas de final.

Além disso, a Copa 8 também vai acontecer nesta edição, marcada para janeiro de 2022. O torneio reúne as oito melhores seleções do primeiro turno em sistema de mata-mata para disputar a vaga na Champions League das Américas, a maior competição de basquete do continente.

