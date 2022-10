Onde assistir Warriors x Lakers hoje ao vivo e horário da NBA – 18/10

A temporada regular da NBA vai começar! Nesta terça-feira, a abertura da rodada traz o clássico entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers às 23h (Horário de Brasília), no Chase Center. Saiba onde assistir Warriors x Lakers hoje e todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir Warriors x Lakers hoje na NBA

O jogo do Warriors x Lakers pela NBA hoje terá transmissão do streaming Amazon Prime Video, para todo o Brasil às 23h (Horário de Brasília), ou seja, apenas para assinantes da plataforma.

A partida da NBA nesta terça-feira não vai passar em nenhum canal da TV. Com exclusividade, o serviço de streaming do Amazon é quem transmite o clássico do basquete somente para assinantes.

O produto está disponível no site www.primevideo.com por R$ 14,90 ao mês. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv se você já é assinante.

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

TV: Sem transmissão

Online: Amazon Prime Video

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers no jogo de hoje:

Duas das maiores equipes da NBA entram em quadra nesta terça-feira para o duelo de abertura na temporada regular. Estamos falando do clássico Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, o embate entre Stephen Curry e LeBron James.

Na pré-temporada, o Golden State venceu três partidas e perdeu duas, uma ao próprio adversário desta terça. Porém, o início da temporada regular na NBA traz equipes completamente diferentes no embate e a confiança lá em cima ao duelo.

Do outro lado, o Lakers promete ter todos os astros na quadra para confirmar a primeira vitória na nova temporada da liga de basquete norte-americana. Na pré-temporada, o grupo de Los Angeles venceu apenas uma partida, com cinco derrotas entre os duelos. No ano passado ficou fora dos playoffs e, para não repetir a vergonha perante o torcedor, terá de começar do zero.

Jogos da NBA hoje

A rodada de abertura na temporada regular da NBA nesta terça-feira traz dois jogos espetaculares para o torcedor acompanhar.

Além do clássico entre Warriors e Lakers, tem também a disputa entre o multicampeão Boston Celtics e Philadelphia 76ers, elenco de James Harden.

Confira os principais detalhes da competição.

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h30 (Prime Video)

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 23h (Prime Video)

