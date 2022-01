Suns x Pacers: onde assistir e horário da NBA hoje – 22/01

Equipes se enfrentam pela temporada regular neste sábado no Footprint Center

Em confronto neste sábado, 22/01, as equipes de Phoenix Suns x Indiana Pacers entram na quadra do Footprint Center para disputar a temporada regular da NBA a partir das 23h (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Phoenix Suns x Indiana Pacers:

O canal ESPN, na TV fechada, e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Footprint Center, cidade de Phoenix, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Contabilizando cinco vitórias seguidas nas últimas rodadas, o Phoenix Suns é o grande favorito na temporada regular da NBA. Em primeiro lugar da Conferência Oeste, o elenco do Arizona tem 35 triunfos e 9 derrotas apenas, enquanto busca aumentar a sua vantagem na liderança.

Do outro lado, o Indiana não apresenta o desempenho que os torcedores gostariam. Na Conferência Leste, o time aparece em 13º lugar com 17 vitórias conquistadas e 29 derrotas, ou seja, tem que ganhar o confronto deste sábado se quiser subir na classificação e alcançar os playoffs.

Jogos da NBA hoje

Três jogos vão acontecer neste sábado, pela temporada regular da NBA, com duas transmissões pela TV, com início a noite até a madrugada.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os jogos da NBA.

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks – 21h

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers – 22h (ESPN)

Phoenix Suns x Indiana Pacers – 23h (ESPN)

