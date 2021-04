Toronto Raptors x Wizards: onde assistir e horário da NBA hoje – 05/04

Toronto Raptors e Washington Wizards entram em quadra nesta segunda-feira (05), a partir das 20h (horário de Brasília), na Amalie Arena, pela temporada regular 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Toronto Raptors x Wizards: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Toronto Raptors x Washington Wizards não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Toronto aparece em 11º na Conferência Leste, contabilizando ao todo dezenove vitórias e trinta derrotas. Dessa maneira, depois de vencer os Warriors, o elenco entra em quadra nesta segunda com o propósito de manter a boa campanha rumo aos playoffs.

Enquanto isso, os Wizards aparece em 12º também na Conferência Leste com dezessete vitórias e trinta e uma derrotas. Por fim, contando três jogos seguidos sem vencer, o time de Washington precisa da vitória para se redimir perante aos torcedores.

Outros jogos desta segunda-feira na NBA

Nesta segunda-feira (05), além de Toronto Raptors e Washington Wizards, outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings – 20h

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons – 20h

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers – 20h

Dallas Maverick x Utah Jazz – 20h

Brooklyn Nets x New York Clippers – 20h

Houston Rockets x Phoenix Suns – 21h

FICHA TÉCNICA

Toronto Raptors x Washington Wizards

Data: 5 de abril de 2021

Local: Amalie Arena

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

