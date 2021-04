Eliminatórias da Copa 2022: confira quem são os artilheiros da Europa

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 começaram, e com elas craques de Seleções na Europa protagonizam boas disputas em campo, além de muitos gols que acabam tirando o folego dos torcedores. Este ano, a tabela de artilheiros aparece com um nome diferente no topo: Aleksandar Mitrovic, da Sérvia, acumulando cinco gols.

O atacante que defende o Fulham, na Inglaterra, igualou a sua Seleção com Portugal, de Cristiano Ronaldo, no grupo A com sete pontos, brigando pela vaga direta para o Mundial de 2022. Então, confira a lista completa de artilheiros.

Quais são as Seleções que jogam as Eliminatórias da Copa de 2022?

Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, a atual campeã França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Islândia, Croácia, Inglaterra, Suécia e muitas outras integram o quadro de participantes. Assim, confira o quadro completo dos grupos.

Quem são os artilheiros das Eliminatórias da Copa de 2022?

Três jogos válidos pela fase de grupos aconteceram entre o final de março e abril. Dessa maneira, as Seleções da Europa entraram em campo dispostas a pontuar e, assim, sair na frente em busca da vaga direita para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Confira, então, os artilheiros das Eliminatórias da Copa para 2022 de acordo com dados do Transfermarket.

Aleksander Mitrovi – Sérvia 5 gols

Burak Yilmaz – Turquia – 3 gols

Artem Dzyuba – Rússia – 3 gols

Luuk de Jong – Holanda – 3 gols

Diogo Jota – Portugal – 3 gols

Stevan Jovetic – Montenegro – 3 gols

Tomas Soucek – República Tcheca – 3 gols

John McGinn – Escócia – 3 gols

Henri Anier – Estônia – 3 gols

Robert Lewandowski – Polônia – 3 gols

Sasa Kalajdzic – Aústria – 3 gols

Aleksandar Trajkovski – Macedônia do Norte – 3 gols

Teemu Pukki – Finlândia – 3 gols

Tigran Barseghyan – Armênia – 2 gols

Hakan Calhanoglu – Turquia – 2 gols

Andreas Skov Olsen – Dinamarca – 2 gols

Mikkel Damsgaard – Dinamarca – 2 gols

Steven Berghuis – Holanda – 2 gols

Memphis Depay – Holanda – 2 gols

Roland Sallai – Hungria – 2 gols

Adam Slazai – Hungria – 2 gols

Milan Skriniar – Eslováquia – 2 gols

Harry Kane – Inglaterra – 2 gols

Hans Vanaken – Bélgica – 2 gols

Antoine Griezmann – França – 2 gols

Khvicha Kvaratskhelia – Geórgia – 2 gols

Leandro Trossard – Bélgica – 2 gols

Vitali Lisakovich – Bielorrússia – 2 gols

Ilkay Gundongan – Alemanha – 2 gols

Romelu Lukaku – Bélgica – 2 gols

Mario Fernandes – Russia – 2 gols

Kasper Dolberg – Dinamarca – 2 gols

Ryan Fraser – Escócia – 2 gols

Ciro Immobile – Itália – 2 gols

Ozan Tufan – Turquia – 2 gols

Fernan Torres – Espanha – 2 gols

Alexandru Cicaldau – Romênia – 2 gols

Alexander Sörloth – Noruega – 2 gols

Eljif Elmas – Macedônia do Norte – 2 gols

Dani Olmo – Espanha – 2 gols

Gerson Rodrigues – Luxemburgo – 2 gols

Dominic Calvert-Lewis – Inglaterra – 2 gols

Enis Bardhi – Macedônia do Norte – 1 gol

Onde assistir aos jogos da Europa nas Eliminatórias da Copa 2022?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports detém os direitos de transmissão. Assim, você pode acompanhar através do canal TNT e Space, na tv fechada, ou no Youtube oficial da emissora. Além disso, a plataforma de streaming Estádio TNT também dispõe todas as partidas.

