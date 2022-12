Transmissão e horário do jogo do Lakers hoje x Miami Heat - 28/12

Transmissão e horário do jogo do Lakers hoje x Miami Heat – 28/12

Pela temporada regular da NBA, as equipes de Miami Heat e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta quarta-feira, na FTX Arena, na Flórida. O jogo do Lakers hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília). LeBron James reencontra o seu ex-time no duelo desta quarta. Confira onde assistir e todos os detalhes.

Onde vai passar o jogo do Lakers hoje:

O canal ESPN 2, na TV fechada, vai passar o jogo do Miami Heat e Los Angeles Lakers hoje às 21h30 (Horário de Brasília) na temporada regular da NBA.

A plataforma de streaming Star + e a NBA League também transmitem a partida nesta quarta-feira.

Dia do jogo da NBA: Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Horário do jogo do Lakers hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Localização: FTX Arena, em Miami, na Flórida

TV: ESPN 2

Livestream: NBA League Pass

Como vem Miami Heat e Los Angeles Lakers ao jogo de hoje?

O Miami mantém a confiança depois de vencer o Minnesota Timberwolves na última segunda-feira, pela temporada regular da NBA. Na Conferência Leste, o elenco da Flórida ocupa o 9º lugar com 17 vitórias e 17 derrotas na liga de basquete. Se vencer, consegue brigar pela parte de cima da classificação.

Depois de enfrentar o Orlando Magic ontem, o Lakers volta para as quadras nesta quarta-feira para batalhar pela vitória na temporada regular. Para não repetir o fracasso da última edição, onde ficou fora dos playoffs, o grupo da Califórnia terá de retomar o caminho das vitórias. Em 13º lugar na Conferência Oeste, contabiliza 13 vitórias e 20 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Além do jogo do Lakers hoje, outros oito confrontos serão disputados nesta quarta-feira, 28 de dezembro, na NBA.

Confira todos os jogos da NBA hoje.

Jogos da NBA - Detroit Pistons x Orlando Magic

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Washington Wizards x Phoenix Suns

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Golden State Warriors x Utah Jazz

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Sacramento Kings x Denver Nuggets

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

LEIA TAMBÉM:

Lebron James x Stephen Curry: quem leva a melhor no confronto?

Lista da Forbes mostra os 10 atletas mais bem pagos do mundo