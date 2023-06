Bia Haddad vai enfrentar número 1 do mundo na semifinal Roland Garros 2023

A brasileira Bia Haddad vai disputar a semifinal de Roland Garros 2023. Desde 1966, com Maria Esther Bueno, uma brasileira não alcançava a etapa no Grand Slam. Bia fez história ao garantir a vaga, mas agora quer saber quem será a sua adversária na competição.

Quem Bia Haddad vai enfrentar na semifinal Roland Garros 2023

Bia Haddad vai enfrentar na semifinal de Roland Garros a tenista Iga Swiatek na próxima quinta-feira, 08 de junho, às 11h15. A partida será transmitida nos canais ESPN 2, SporTV 3 e nas plataformas GloboPlay e Star Plus ao vivo em todo o território nacional.

Bia venceu a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1 e faturou a vaga na semifinal. Do outro lado da chave, a polonesa Iga, número 1 do ranking feminino, bateu a norte-americana Cori Gauff por 2 sets a 0 na quarta-feira, 07/06, nas quartas de final.

Iga é a favorita ao título. Esta vai ser a primeira vez que Bia e Iga se enfrentam em Grand Slam, mas é a segunda oportunidade na história em que disputarão em quadra. A primeira vez aconteceu em 2022, com vitória de Bia Haddad no WTA 1000 de Canadá.

.@iga_swiatek derrota @CocoGauff por 2-0 e vai enfrentar Bia Haddad Maia na semifinal de #RolandGarros Vamos lembrar a única vez que as duas se enfrentaram? Foi no WTA 1000 do Canadá de 2022 e vitória de quem? Bia Haddad 🇧🇷 👀 pic.twitter.com/2W4TkKCCCK — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) June 7, 2023

Saiba quanto Bia Haddad pode ganhar no Roland Garros 2023

Quem é Iga Swiatek?

Iga Natalia Swiatek, 22 anos, é uma tenista polonesa de sucesso. É a número 1 do mundo, eleita pelo ranking da categoria feminina. Para chegar até a semifinal a tenista passou por grandes rivais.

A polonesa bateu a espanhola Cristina Bucșa por 2 sets a 0 na primeira rodada de Roland Garros. Na segunda rodada, foi a vez de ganhar da norte-americana Claire Liu por 2 sets a 0.

Pela terceira rodada, ganhou da chinesa Wang Xinyu por 2 sets a 0 e, na quarta rodada, superou a ucraniana Lesia Tsurenko por W.O. Daí, nas quartas de final, Iga bateu a número seis no ranking mundial Cori Gauff por 2 sets a 0 no saibro.

Em 2020, Iga faturou o título no Australian Open em duplas mistas. Ela também ganhou em 2020 e 2022 em Roland Garros e em 2022 no US Open no simples feminino.

Trajetória da Bia Haddad no tênis

Beatriz Haddad Maia, de 27 anos, é a grande representante do tênis brasileiro. Ela ganhou destaque nos últimos anos após participar de Grand Slam e conquistar títulos importantes no simples feminino, derrotando grandes rivais.

De acordo com a Revista Tênis, do UOL, Bia se dedica ao tênis desde os 14 anos, quando treinava no Pinheiros, em São Paulo. Ela decidiu alçar voos maiores e, desde então, faz história no cenário internacional. Bia garantiu a 15ª posição no ranking juvenil feminino

A tenista começou a disputar os torneios WTA em 2017, segundo a Revista Tênis. Com o seu desempenho, disputou eliminatórias e chaves de Wimbledon.

Em 2022, Bia faturou dois títulos: o WTA de Birmingham e Nottingham. Ela também entrou para o top 15 no ranking do simples feminino. Em 2023, classificou-se para as quartas de final em Roma e Stuttgart, mas não avançou nas competições.

Agora, Bia vai disputar pela primeira vez uma semifinal de Roland Garros.

