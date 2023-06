Quando é o próximo jogo da Bia Haddad em Roland Garros 2023

A brasileira Bia Haddad está classificada para a semifinal de Roland Garros, em Paris, na França. A tenista superou a tunisiana Ons Jabeur nas quartas de final, tornando-se a primeira brasileira a disputar a semifinal desde 1966. Confira a data do próximo jogo da Bia Haddad no Grand Slam.

Bia derrotou a tenista número sete do mundo, ex-segundo lugar no ranking do simples feminino.

Próximo jogo da Bia Haddad em Roland Garros é na semifinal

O próximo jogo da Bia Haddad vai ser na quinta-feira, 08 de junho, às 11h15 (horário de Brasília) pela semifinal do simples feminino em Roland Garros, torneio de tênis no saibro.

A tenista brasileira espera o resultado entre Iga Swiatek e Cori Gauff para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição. Bia garantiu a classificação após derrotar a Ons Jabeur nas quartas de final.

É possível assistir o jogo da Bia Haddad nos canais ESPN 2, SporTV 3 e nas plataformas de streaming Star Plus e GloboPlay ao vivo.

Horário: 11h15, onze e quinze da manhã

Onde assistir jogo da Bia Haddad: ESPN 2, SporTV 3, Star Plus e GloboPlay

Trajetória de Bia Haddad no torneio

Para chegar até a semifinal, a tenista teve que passar por grandes adversárias. Estreou diante da alemã Tatjana Maria, com vitória por 2 sets a 0, carimbando o passaporte para a etapa seguinte.

Na segunda rodada, enfrentou a russa Diana Shnaider, com vitória por 2 sets a 1 no saibro. Na terceira rodada faturou o triunfo contra a também russa – que compete sem bandeira – Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 1 no simples feminino.

Pela quarta rodada, Bia superou a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 1 e, nas quartas de final, a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1 também.

Como funciona Roland Garros?

O torneio de Roland Garros é disputado em Paris, na França, no piso saibro. É o segundo Grand Slam da temporada de tênis, reunindo os principais nomes da modalidade como Djokovic, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Bia Haddad e Carlos Alcaraz.

A competição é formada pelas categorias simples masculino e feminino, duplas femininas, masculinas e mistas e categorias como júnior e cadeirante. A fase eliminatória traz jovens tenistas que buscam a fase no sorteio de Roland Garros, assim como na etapa principal do Grand Slam. Assim que as eliminatórias acabam, os confrontos e o chaveamento é definido com os cabeças de chave.

Assim, são disputadas quatro rodadas, depois as quartas de final, semifinal e a final em cada categoria. O Grand Slam também entrega premiações em cada fase que o tenista avança, onde o campeão ganhará 2,3 milhões de euros (o total de R$ 12,33 milhões) no simples masculino ou feminino e nas duplas € 590 mil (ou R$ 3,16 milhões).

