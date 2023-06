Quem o flamengo vai pegar nas quartas de final da copa do brasil

O Flamengo, atual campeão, já sabe quem vai pegar nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio da CBF definiu nesta terça-feira, 06 de junho, todos os confrontos da etapa eliminatória. O elenco carioca ganhou do Fluminense nas oitavas de final e agora busca o quinto título.

Adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo vai enfrentar o Athletico Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será disputado no Maracanã na primeira semana de julho, 05 e 06 de julho. A volta será na Arena da Baixada entre 12 e 13 do mesmo mês.

Após definir cada um dos confrontos, a CBF também realizou um sorteio dos mandos de campos. Ficou definido que o mando do primeiro jogo pertence ao Flamengo, enquanto na volta ao Athletico PR.

PRIMEIRO JOGO DAS QUARTAS

Flamengo x Athletico PR

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Estádio do Maracanã

SEGUNDO JOGO DAS QUARTAS

Athletico PR x Flamengo

Data: Quarta ou quinta-feira, 12 ou 13 de julho

Arena da Baixada, em Curitiba

Campanha do Flamengo

O Flamengo estreou na Copa do Brasil durante a terceira fase contra o Maringá. No primeiro confronto o time paranaense levou a melhor ao anotar 2 x 0 no Estádio Willie Davids. Na volta, foi surpreendido com uma goleada de oito gols.

Nas oitavas de final, o sorteio definiu o embate entre Flamengo e Fluminense. No jogo de ida nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar, mas na volta o Rubro-Negro levou a melhor por 2 x 0, carimbando o passaporte para as quartas de final.

Maringá 2 x 0 Flamengo

Flamengo 8 x 2 Maringá

Fluminense 0 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Quantos títulos da Copa do Brasil o Flamengo tem?

O Flamengo tem quatro títulos da Copa do Brasil em toda a história, conquistados em 1990, 2006, 2013 e 2022. O time da Gávea é o atual campeão do torneio de futebol. Confira a lista completa de maiores campeões da Copa do Brasil aqui.

O primeiro título veio em 1990, com o antigo formato na competição. O time carioca passou por Capelense, Taguatinga, Bahia, Náutico e o Goiás na final. No primeiro jogo passou por 1 x 0, enquanto a volta ninguém marcou.

O bicampeonato do Mengo saiu em 2006. O clube venceu o ASA, ABC, Guarani, Atlético Mineiro e o Ipatinga, até alcançar a vaga na final. Contra o Vasco, venceu o primeiro jogo por 2 x 0, enquanto na volta marcou 1 x 0 e fechou a conquista do segundo troféu.

No ano de 2013 novamente o Flamengo se deu bem. Estreando na primeira fase, deixou para trás o Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo e o Goiás. Contra o Athletico na final empatou em 1 x 1 o jogo de ida, enquanto na volta ganhou por 2 x 0.

O quarto e último troféu veio em 2022. O Mengo estreou na terceira fase contra o Altos, passando pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final, Athletico PR nas quartas e o São Paulo na semifinal. Na final, ganhou do Corinthians nos pênaltis em 6 x 5.

