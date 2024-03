Horário do jogo Bluvolei x Osasco de vôlei feminino na Superliga 2024

Horário do jogo Bluvolei x Osasco de vôlei feminino na Superliga 2024

O Bluvolei recebe o Osasco nesta sexta-feira, 22 de março, pela última rodada da fase classificatória na Superliga de vôlei feminino. O jogo vai ser no Ginásio Galegão, em Blumenau, a partir das 21h (de Brasília).

Transmissão Osasco x Fluminense vôlei feminino

A partida entre Bluvolei e Osasco no vôlei feminino terá transmissão nesta sexta-feira apenas pelo canal Vôlei Brasil. O único jogo com transmissão na TV será o Praia Clube x Minas, no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, às 21h, horário de Brasília, para todo o país.

Quem é assinante Globoplay e tem o pacote com canais ao vivo pode ver a retransmissão do Sportv no serviço de streaming pelo computador, celular, tablet ou smartv.

Superliga 2024

O Osasco soma 48 pontos e 17 vitórias, somados em 21 rodadas, enquanto o Bluvôlei precisa ganhar o jogo de hoje para conquistar três pontos e assim se manter na elite do vôlei feminino.

Partidas da última rodada antes das quartas de final:

Praia Clube x Minas - Arena Dentil - Assistir no sportv2

Fluminense x Maringá - Hebraica

São Caetano x Pinheiros - Ginásio Milton Feijão

Brasília x Sesc-Flamengo - Sesi Taguatinga Norte

Barueri x Sesi - Ginásio Sportville

Bluvolei x Osasco - Galegão

Leia mais: Qual é a altura das jogadoras do Brasil