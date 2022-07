Brasil x Alemanha vôlei masculino: horário Liga das Nações (06/07/2022)

O jogo do Brasil x Alemanha no vôlei masculino hoje, quarta-feira em 6 de julho, será realizado pela terceira semana da Liga das Nações, com início às 03h40 (Horário de Brasília). A decisão do confronto vai ser em Osaka, no Japão, buscando a classificação para as quarta de final. Com transmissão ao vivo na televisão, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Brasil x Alemanha vôlei masculino

Brasil x Alemanha vôlei masculino não terá transmissão pelo canal da TV aberta. O canal do SporTV 2 transmite o jogo do Brasil e Alemanha no vôlei masculino hoje, a partir das 03h40 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022, pela Liga das Nações.

No entanto, para o torcedor que não possui a assinatura da TV e muito menos do streaming, a opção é acompanhar de graça a partida de vôlei brasileira através do portal do GE (www.ge.globo.com). A retransmissão acontece no mesmo horário do jogo.

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

GE: www.ge.globol.com

Globo Play: Aplicativo para Android, iOS, tablet, computador e smart TV

Quais os jogos da Seleção na Liga das Nações Masculina?

Faltando quatro partidas durante a terceira e última semana da Liga das Nações, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino espera conquistar a vitória em cada uma delas para se classificar até as quartas de final.

Sob o comando de Renan dal Zotto, a equipe promete fazer bons confrontos para lutar pela vaga com as grandes seleções. O jogo desta quarta-feira promete, mesmo sendo transmitido no Brasil pela madrugada.

As quartas de final do vôlei masculino vão acontecer em 20 e 21 de julho, onde apenas as oito melhores seleções disputam a vaga para a semifinal.

Brasil x Alemanha – 03h40

Canadá x Brasil – Quinta-feira, 07/07 às 06h

França x Brasil – Sexta-feira, 08/07 às 03h40

Brasil x Japão – Domingo, 10/07 às 07h10

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

O Brasil aparece na sexta posição com 15 pontos, com cinco vitórias entre as duas semanas de disputadas.

A equipe deve lutar para permanecer entre as oito primeiras seleções da classificação. Neste momento o elenco se garante com a vaga, mas terá de enfrentar seleções como EUA, Japão, Polônia e Itália na parte de cima se quiser lutar pelo bicampeonato.

Confira a seguir a classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino.

1 Itália – 22 pontos

2 Polônia – 22 pontos

3 França – 21 pontos

4 EUA – 20 pontos

5 Japão – 18 pontos

6 Brasil – 15 pontos

7 Holanda – 14 pontos

8 Irã – 14 pontos

9 Sérvia – 11 pontos

10 Argentina – 11 pontos

11 Eslovênia – 9 pontos

12 Alemanha – 7 pontos

13 China – 6 pontos

14 Canadá – 6 pontos

Veja também: Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022: jogos, datas e horários