Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022: jogos, datas e horários

Para a alegria dos apaixonados por vôlei, a Liga das Nações vai começar. A competição reúne 16 seleções por três semanas de jogos onde disputam a classificação em busca do título. A Seleção Brasileira quer ganhar o primeiro título na competição mas, para isso, deve passar por grandes adversárias. Para não perder nenhum jogo do Brasil, confira a tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022 completa a seguir.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022 completa

A quarta edição da Liga das Nações no vôlei Feminino tem início em 31 de maio, com quatro jogos da primeira rodada da competição, seguindo até 17 de julho, quando a final será realizada.

O torneio conta com quatro cidades-sedes. São elas Bossier City, em Louisiana (Estados Unidos), Ankara (Turquia), Brasília (Brasil), Quezon (Filipinas), Calgary (Canadá) e Sofia (Bulgária).

Serão três rodadas disputadas em pontos corridos, turno único. As dezesseis equipes buscam a pontuação em cada jogo para subir na classificação, onde buscam chegar até as quartas de final.

Confira a seguir a tabela da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022 completa e atualizada.

RODADA 1

Tailândia x Bulgária – Terça-feira, 31/05 às 10h (Ancara, Turquia)

Turquia x Itália – Terça-feira, 31/05 às 12h30 (Ancara, Turquia)

Alemanha x Brasil – Terça-feira, 31/05 às 19h (Luisiana, Estados Unidos)

Estados Unidos x República Dominicana – Terça-feira, 31/05 às 22h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 2

Bélgica x Sérvia – Quarta-feira, 01/06 às 09h30 (Ancara, Turquia)

China x Holanda – Quarta-feira, 01/06 às 12h30 (Ancara, Turquia)

Polônia x Canadá – Quarta-feira, 01/06 às 19h (Luisiana, Estados Unidos)

Coréia do Sul x Japão – Quarta-feira, 01/06 às 22h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 3

Tailândia x Sérvia – Quinta-feira, 02/06 às 07h (Ancara, Turquia)

Bulgária x Holanda – Quinta-feira, 02/06 às 10h (Ancara, Turquia)

Bélgica x Itália – Quinta-feira, 02/06 às 13h (Ancara, Turquia)

Brasil x Polônia – Quinta-feira, 02/06 às 16h (Luisiana, Estados Unidos)

Alemanha x Japão – Quinta-feira, 02/06 às 19h (Luisiana, Estados Unidos)

Canadá x República Dominicana – Quinta-feira, 02/06 às 22h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 4

Sérvia x Bulgária – Sexta-feira, 03/06 às 07h (Ancara, Turquia)

Holanda x Itália – Sexta-feira, 03/06 às 10h (Ancara, Turquia)

Turquia x China – Sexta-feira, 03/06 às 13h (Ancara, Turquia)

Alemanha x Coréia do Sul – Sexta-feira, 03/06 às 16h (Luisiana, Estados Unidos)

República Dominicana x Brasil – Sexta-feira, 03/06 às 19h (Luisiana, Estados Unidos)

Estados Unidos x Canadá – Sexta-feira, 03/06 às 22h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 5

Tailândia x Bélgica – Sábado, 04/06 às 07h (Ancara, Turquia)

China x Itália – Sábado, 04/06 às 10h (Ancara, Turquia)

Bulgária x Turquia – Sábado, 04/06 às 13h (Ancara, Turquia)

Coréia do Sul x Polônia – Sábado, 04/06 às 16h (Luisiana, Estados Unidos)

República Dominicana x Japão – Sábado, 04/06 às 19h (Luisiana, Estados Unidos)

Estados Unidos x Brasil – Sábado, 04/06 às 22h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 6

Sérvia x Holanda – Domingo, 05/06 às 07h (Ancara, Turquia)

Tailândia x China – Domingo, 05/06 às 10h (Ancara, Turquia)

Turquia x Bélgica – Domingo, 05/06 às 13h (Ancara, Turquia)

Polônia x Alemanha – Domingo, 05/06 às 14h (Luisiana, Estados Unidos)

Japão x Estados Unidos – Domingo, 05/06 às 17h (Luisiana, Estados Unidos)

Coréia do Sul x Canadá – Domingo, 05/06 às 20h (Luisiana, Estados Unidos)

RODADA 7

Canadá x República Dominicana – Terça-feira, 14/05 às 04h (Filipinas)

Japão x Polônia – Terça-feira, 14/05 às 08h (Filipinas)

Holanda x Alemanha – Terça-feira, 14/05 às 18h (Brasília)

Sérvia x Itália – Terça-feira, 14/05 às 21h (Brasília)

RODADA 8

Bulgária x Estados Unidos – Quarta-feira, 15/06 às 04h (Filipinas)

China x Bélgica – Quarta-feira, 15/06 às 08h (Filipinas)

República Dominicana x Coréia do Sul – Quarta-feira, 15/06 às 18h (Brasília)

Brasil x Turquia – Quarta-feira, 15/06 às 21h (Brasília)

RODADA 9

Polônia x Tailândia – Quinta-feira, 16/06 às 00h (Filipinas)

Canadá x Bélgica – Quinta-feira, 16/06 às 04h (Filipinas)

Bulgária x Japão – Quinta-feira, 16/06 às 08h (Filipinas)

Sérvia x Coréia do Sul – Quinta-feira, 16/06 às 15h (Brasília)

Itália x República Dominicana – Quinta-feira, 16/06 às 18h (Brasília)

Holanda x Brasil – Quinta-feira, 16/06 às 21h (Brasília)

RODADA 10

Polônia x Estados Unidos – Sexta-feira, 17/06 às 00h (Filipinas)

China x Canadá – Sexta-feira, 17/06 às 04h (Filipinas)

Japão x Tailândia – Sexta-feira, 17/06 às 08h (Filipinas)

Alemanha x Itália – Sexta-feira, 17/06 às 15h (Brasília)

Sérvia x Turquia – Sexta-feira, 17/06 às 18h (Brasília)

Holanda x República Dominincana – Sexta-feira, 17/06 às 21h (Brasília)

RODADA 11

Bulgária x Canadá – Sábado, 18/06 às 00h (Filipinas)

Bélgica x Polônia – Sábado, 18/06 às 04h (Filipinas)

Estados Unidos x China – Sábado, 18/06 às 08h (Filipinas)

Itália x Brasil – Sábado, 18/06 às 15h (Brasília)

Alemanha x Turquia – Sábado, 18/06 às 18h (Brasília)

Holanda x Coréia do Sul – Sábado, 18/06 às 21h (Brasília)

RODADA 12

Bulgária x Bélgica – Domingo, 19/06 às 00h (Filipinas)

Tailândia x Estados Unidos – Domingo, 19/06 às 04h (Filipinas)

Japão x China – Domingo, 19/06 às 08h (Filipinas)

Brasil x Sérvia – Domingo, 19/06 às 10h (Brasília)

Alemanha x República Dominicana – Domingo, 19/06 às 13h (Brasília)

Turquia x Coréia do Sul – Domingo, 19/06 às 18h (Brasília)

RODADA 13

China x Brasil – Terça-feira, 28/06 às 11h (Bulgária)

República Dominicana x Bulgária – Terça-feira, 28/06 às 14h (Bulgária)

Sérvia x Alemanha – Terça-feira, 28/06 às 20h (Canadá)

Canadá x Turquia – Terça-feira, 28/06 às 23h (Canadá)

RODADA 14

Tailândia x Coréia do Sul – Quarta-feira, 29/06 às 11h (Bulgária)

Itália x Polônia – Quarta-feira, 29/06 às 14h (Bulgária)

Japão x Holanda – Quarta-feira, 29/06 às 20h (Canadá)

Bélgica x Estados Unidos – Quarta-feira, 29/06 às 23h (Canadá)

RODADA 15

Tailândia x República Dominicana – Quinta-feira, 30/06 às 07h30 (Bulgária)

Polônia x China – Quinta-feira, 30/06 às 10h30 (Bulgária)

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h (Bulgária)

Turquia x Holanda – Quinta-feira, 30/06 às 17h (Canadá)

Alemanha x Bélgica – Quinta-feira, 30/06 às 20h (Canadá)

Estados Unidos x Sérvia – Quinta-feira, 30/06 às 23h (Canadá)

RODADA 16

China x República Dominicana – Sexta-feira, 01/07 às 07h30 (Bulgária)

Itália x Coréia do Sul – Sexta-feira, 01/07 às 10h30 (Bulgária)

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h (Bulgária)

Bélgica x Holanda – Sexta-feira, 01/07 às 17h (Canadá)

Turquia x Japão – Sexta-feira, 01/07 às 20h (Canadá)

Sérvia x Canadá – Sexta-feira, 01/07 às 23h (Canadá)

RODADA 17

República Dominicana x Polônia – Sábado, 02/07 às 07h30 (Bulgária)

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30 (Bulgária)

Itália x Bulgária – Sábado, 02/07 às 14h (Bulgária)

Turquia x Estados Unidos – Sábado, 02/07 às 17h (Canadá)

Japão x Sérvia – Sábado, 02/07 às 20h (Canadá)

Alemanha x Canadá – Sábado, 02/07 às 23h (Canadá)

RODADA 18

China x Coréia do Sul – Domingo, 03/07 às 07h30 (Bulgária)

Tailândia x Itália – Domingo, 03/07 às 10h30 (Bulgária)

Polônia x Bulgária – Domingo, 03/07 às 14h (Bulgária)

Bélgica x Japão – Domingo, 03/07 às 14h (Canadá)

Estados Unidos x Alemanha – Domingo, 03/07 às 17h (Canadá)

Holanda x Canadá – Domingo, 03/07 às 20h (Canadá)

QUARTAS DE FINAL = 13 e 14 de julho de 2022 – Sem horário definido

SEMIFINAL = 16 de julho de 2022 – Sem horário definido

FINAL = 17 de julho de 2022 – Sem horário definido

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei Feminino?

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações de Vôlei Feminino. A competição é realizada em pontos corridos, ou seja, quem alcançar a pontuação necessária se garante até a próxima fase, o mata-mata da temporada.

As equipes serão divididas em dois grupos de oito cada durante três semanas, onde somente os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. A partir da fase eliminatória, os jogos serão em Ancara, na Turquia.

Lembrando que o mata-mata é jogo único, ou seja, a equipe que vencer avança para a próxima fase, começando em 13 de julho.

+ Onde assistir jogo do Brasil de vôlei feminino hoje na Liga das Nações

Convocação do Brasil no Vôlei Feminino 2022

O técnico José Roberto Guimarães convocou 25 jogadoras para disputar a Liga das Nações de Vôlei na temporada.

A lista tem muitas novidades este ano, como a presença de Carol, do Praia Clube, Julia, do Minas Tênis Clube, e a líbero Nyeme, do Sesi Bauru. Entretanto, também estão presentes nomes bem conhecidos pelo torcedor como Rosamaria, do Novara e Macrís, do Minas. As duas participaram da conquista da prata nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado.

Confira a seguir a lista completa.

CENTRAL

Ana Carolina – Praia Clube

Diana – Barueri Volleyball Club

Julia Kudiess – Minas

Lorena – Barueri Volleyball Club

Mayany – Sesi-SP

Milka Marcília – Sesc/Flamengo

Priscila Daroit – Minas TC

PONTEIRA

Ana Cristina – Fenerbahçe SK

Gabi – Vakifbank SK (TUR)

Julia Bergmann – Georgia Tech

Karina Souza – Sesi-SP

Kasiely Clemente – Praia Clube

Tainara Santos – Praia Clube

LEVANTADORA

Cláudia Bueno – Praia Clube

Macris – Minas TC

Kenya Malachias – Osasco

Roberta – LKS Lodz

OPOSTA

Bruna Honório – KS Developres Rzeszów

Kisy Nascimento – Minas

Rosamaria – Novara

Lorenne – Ageo Medics

Lorrayna Marys – Barueri Volleyball Club

LÍBERO