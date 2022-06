Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022: jogos e classificação

Vai começar a Liga das Nações de Vôlei Masculino, competição que reúne dezesseis seleções dos mais diversos continentes em busca do tão sonhado título. Este ano, o Brasil busca o bicampeonato sob o comando do treinador Renan Dal Zotto, depois de terminar em quarto lugar em Tóquio, nas Olimpíadas. Para não perder nenhum jogo da Seleção, confira a Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022.

A quarta edição da Liga das Nações de Vôlei Masculino promete grandes disputas e muita rivalidade dentro de quadra. Em 2020, a competição não aconteceu por conta da pandemia do Covid-19.

O torneio tem início em 7 de junho, seguindo até 24 de julho com a grande decisão pelo título da temporada.

As cidades-sedes do torneio serão: Ottawa (Canadá), Brasília, Quezon City (Filipinas), Sofia (Bulgária), Osaka (Japão) e Gdansk (Polônia). A fase final será realizada, com as quartas, semis, disputa do terceiro lugar e a final, vão acontecer em Bologna, na Itália.

Serão três rodadas de disputas em pontos corridos. Somente os oito melhores times da tabela avançam para as quartas de final, onde jogam a classificação para alcançar o título.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Confira a tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino em 2022.

RODADA 1 (Terça-feira, 07/06)

Bulgária x Sérvia – 17h30

China x Irã – 18h

Canadá x Alemanha – 20h30

Eslovênia x Estados Unidos – 21h

RODADA 2 (Quarta-feira, 08/06)

Polônia x Argentina – 17h30

Japão x Holanda – 18h

França x Itália – 20h30

Brasil x Austrália – 21h

RODADA 3 (Quinta-feira, 09/06)

Alemanha x Argentina – 12h

Japão x China – 15h

Sérvia x França – 17h30

Holanda x Estados Unidos – 18h

Polônia x Itália – 20h30

Brasil x Eslovênia – 21h

RODADA 4 (Sexta-feira, 10/06)

Sérvia x Argentina – 12h

Holanda x Irã – 15h

Bulgária x Alemanha – 17h30

Japão x Estados Unidos – 18h

França x Canadá – 20h30

Austrália x Eslovênia – 21h

RODADA 5 (Sábado, 11/06)

Alemanha x Sérvia – 14h

Estados Unidos x Brasil – 15h

Bulgária x Polônia – 17h

Eslovênia x China – 18h

Canadá x Itália – 20h

Irã x Austrália – 21h

RODADA 6 (Domingo, 12/06)

Brasil x China – 10h

França x Polônia – 12h

Irã x Japão – 13h

Argentina x Itália – 15h

Holanda x Austrália – 16h

Bulgária x Canadá – 18h

RODADA 7 (Terça-feira, 21/06)

Eslovênia x Holanda – 04h

Argentina x Japão – 08h

Austrália x Canadá – 11h

Irã x Bulgária – 14h

RODADA 8 (Quarta-feira, 22/06)

China x França – 04h

Alemanha x Itália – 08h

Brasil x Polônia – 11h

Sérvia x Estados Unidos – 14h

RODADA 9 (Quinta-feira, 23/06)

França x Holanda – 00h

China x Alemanha – 04h

Polônia x Canadá – 07h30

Argentina x Eslovênia – 08h

Sérvia x Brasil – 10h30

Estados Unidos x Irã – 14h

RODADA 10 (Sexta-feira, 24/06)

Alemanha x Holanda – 00h

Argentina x China – 04h

Sérvia x Canadá – 07h30

Japão x Itália – 08h

Irã x Brasil – 10h30

Austrália x Bulgária – 14h

RODADA 11 (Sábado, 25/06)

Argentina x Holanda – 00h

Japão x França – 04h

Canadá x Irã – 07h30

Itália x Eslovênia – 08h

Polônia x Austrália – 10h30

Estados Unidos x Bulgária – 14h

RODADA 12 (Domingo, 26/06)

Alemanha x França – 00h

Japão x Eslovênia – 04h

Sérvia x Austrália – 073h0

Itália x China – 08h

Estados Unidos x Polônia – 10h30

Bulgária x Brasil – 14h

RODADA 13 (Terça-feira, 05/07)

Estados Unidos x Alemanha – 03h

Canadá x Argentina – 06h

Bulgária x Itália – 12h

Irã x Polônia – 15h

RODADA 14 (Quarta-feira, 06/07)

Brasil x Alemanha – 03h40

Japão x Austrália – 07h10

Holanda x China – 12h

Eslovênia x Sérvia – 15h

RODADA 15 (Quinta-feira, 07/07)

França x Estados Unidos – 00h

Alemanha x Austrália – 03h

Canadá x Brasil – 06h

Itália x Irã – 09h

Bulgária x Eslovênia – 12h

Polônia x China – 15h

RODADA 16 (Sexta-feira, 08/07)

Argentina x Austrália – 0h40

França x Brasil – 03h40

Japão x Canadá – 07h10

Bulgária x Holanda – 09h

Eslovênia x Irã – 12h

Itália x Sérvia – 15h

RODADA 17 (Sábado, 09/07)

França x Argentina – 0h40

Canadá x Estados Unidos – 03h40

Alemanha x Japão – 07h10

China x Bulgária – 09h

Irã x Sérvia – 12h

Polônia x Holanda – 15h

RODADA 18 (Domingo, 10/07)

Estados Unidos x Argentina – 00h40

Austrália x França – 03h40

Brasil x Japão – 07h10

China x Sérvia – 09h

Itália x Holanda – 12h

Polônia x Eslovênia – 15h

QUARTAS DE FINAL = 20 e 21 de julho de 2022

SEMIFINAIS = 23 e 24 de julho de 2022

TERCEIRO E QUARTO LUGAR = 24 de julho de 2022

FINAL = 24 de julho de 2022

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei Masculino?

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações no vôlei masculino. Realizada desde 2018, este é o quarto ano em que a competição ganha vida no cenário internacional do esporte. O Brasil é bicampeão depois que venceu a Polônia na última temporada.

A Liga das Nações é disputada em turno único por três rodadas, onde as equipes disputam na classificação por pontos corridos. Os oito melhores avançam para as quartas de final, jogada em partida única. Os quatro vencedores seguem para as semifinais, onde apenas os dois melhores vão brigar na final da Liga das Nações.

A competição também apresenta confrontos pelo terceiro e quarto lugar.

Convocação do Brasil de Vôlei Masculino

O técnico Renan Dal Zotto convocou os atletas para a Liga das Nações de Vôlei em 2022. Ao todo serão 23 atletas na disputa pela medalha de ouro, com alguns rostos bem conhecidos pelo público.

Bruninho, Cachopa, Wallace, Lucarelli, Leal, Lucão e Isac disputaram as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Os atletas foram chamados para defender o Brasil este ano pela Liga das Nações. Para o Mundial, os atletas também deverão aparecer na lista de convocados.

Confira a seguir a convocação completa dos jogadores do Brasil.

Levantadores:

Bruninho (Moderna)

Matheus Brasília (Sesi SP)

Cachopa (Sada Cruzeiro)

Ponteiros:

Adriano (Vôlei Renata)

Lucarelli (Civitanova)

João Rafael (Zamalek)

Victor Birigui (Sesi)

Rodriguinho (Sada Cruzeiro)

Leal (Moderna)

Honorato (Minas Tênis Clube)

Vaccari (Tourcoing)

Opostos:

Darlan (Sesi)

Alan (Apan Eleva)

Franco (Vôlei Guarulhos)

Wallace (Sada Cruzeiro)

Centrais:

Flávio (Vibo Valentia)

Leo (Sesi)

Lucão (Vôlei Renata)

Isac (Sada Cruzeiro)

Matheus Pinta (Minas Tênis Clube)

Líberos:

Alê (Vôlei Renata)

Thales (Natal)

Maique (Minas Tênis Clube)

