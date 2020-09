Com briga pela liderança, o que esperar da 11ª rodada do Brasileirão?

A 11ª rodada do Brasileirão acontece neste fim de semana de setembro, contando com o líder Internacional buscando garantir uma vantagem maior diante de rivais, mas para isso, precisa vencer o Fortaleza fora de casa neste sábado (19). Enquanto isso, Atlético-MG vem logo atrás para tomar o lugar do clube gaúcho. Na parte de baixo da tabela, Botafogo, Goiás, Coritiba e Bragantino lutam para sair da zona de rebaixamento.

A partida entre São Paulo e Athletico-PR, originalmente integrada na 11ª rodada, realizou-se em agosto, com 1 a 0 para o tricolor. Corinthians e Bahia se enfrentaram na última quarta-feira (16), com 3 a 2 para o time da casa. O jogo entre Flamengo e Goiás acontecerá apenas em outubro, na terça-feira (13), no Maracanã, às 18h.

Quem joga na 11ª rodada do Brasileirão?

Bragantino e Ceará

A partida entre a equipe de Bragança Paulista e o time cearense abre a 11ª rodada do Brasileirão neste sábado (19), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Bragantino assumiu a lanterna do campeonato e agora, mais do que nunca, precisa vencer. Entretanto, encontra um Ceará embalado após uma vitoria com um futebol contra o Flamengo considerado excepcional, permanecendo na 9ª posição.

O time de Guto Ferreira tem na próxima quarta-feira (23) o confronto de volta contra o Brusque pela Copa do Brasil, portanto, o treinador pode optar por poupar jogadores, principalmente pel parte física em dia. Vinícius é uma das principais peças do elenco, além de ser o artilheiro, salvo Luiz Otavio, Leandro e Samuel Xavier com desempenhos que também agradam os torcedores.

Maurício Barbieri luta contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento e, principalmente, da última colocação. A equipe não tem baixas e deve entrar em campo com os mesmos titulares dos últimos jogos.

A partida entre Bragantino e Ceará será transmitida apenas no Premiere.

Internacional enfrenta o Fortaleza para garantir liderança

O clube gaúcho visita o Fortaleza também no sábado (19), às 19h, na Arena Castelão, especialmente para defender a primeira posição. Durante a semana, o grupo venceu na Libertadores, ademais, chega decidido à acumular pontos e abrir grande vantagem sobre os rivais. Já o time cearense aparece em 10º lugar, após empate com o Grêmio.

Coudet não tem Paolo Guerrero, Yuri Alberto, Peglow, Pottker e Marcos Guilherme por motivos de lesão, além de Cuesta e Praxedes por suspensão. Contudo, o Inter tem na semana que vem o clássico Gre-Nal pela Libertadores, portanto precisa calcular exatamente os titulares para preservar o preparo físico e assegurar atletas para o confronto importante.

Rogério Ceni não poderá contar com Gabriel Dias, devido ao cartão vermelho após confusão no jogo contra o Grêmio. Tinga também surge como possível baixa para o treinador após se lesionar.

A partida entre Internacional e Fortaleza terá transmissão do Esporte Interativo, na TNT, e também pelo Premiere.

Duelo de Atléticos no sábado – 11ª rodada do Brasileirão

O duelo entre Atléticos acontece no Estádio Olímpico, às 21h, fechando o sábado da 11ª rodada do Brasileirão, com equipes prontas para agarrar os três pontos. De um lado, o Galo, 2º colocado, quer derrubar o Inter do trono. Do outro, o time goianiense com bons resultados nas últimas rodadas do campeonato e crescendo cada vez mais na tabela, em 12º lugar.

Sampaoli poderá contar com Jair, que retorna após suspensão. Allan, Allan Franco e Nathan também aparecem na lista. Porém, a formação principal permanece em dúvida já que o argentino realiza o sistema de “rodízio”, fazendo com que todos os jogadores em algum momento participem dos jogos.

O time de Vagner Mancini venceu o Bahia na rodada passada, porém, perdeu para o Fluminense no meio da semana pela Copa do Brasil. O treinador deve manter os mesmos titulares, com Renato Kayzer sendo a carta na manga devido ao desempenho e número de gols do atacante. Marlon Freitas, com lesão, está impossibilitado de jogar.

O Premiere transmite este jogo entre Atlético-GO e Atlético-MG.

Grêmio recebe o Palmeiras na 11ª rodada do Brasileirão

Ambas as equipes participaram da Libertadores durante a semana. O Palmeiras chega com bom resultado na bagagem, entretanto, o tricolor gaúcho decepcionou e agora parte em busca de uma virada de mesa no domingo (20), na Arena do Grêmio, às 16h.

O Verdão, em 6º lugar, quer alcançar o G4 do campeonato e estar nas primeiras posições. Luxemburgo tem uma vasta opção de jogadores à disposição, tais como Felipe Melo, Luan e Marcos Rocha, recuperados. O técnico pode mesclar titulares e poupar novamente jogadores, pois joga fora de casa na Libertadores durante a semana que vem. Zé Rafael tomou o cartão vermelho na partida contra o Sport e terá que cumprir suspensão.

Já o Grêmio segue no meio da tabela, em 13º, e quer garantir melhores resultados, com duas vitórias, seis empates e uma derrota, tendo um jogo a menos. Além disso, o técnico Renato Gaúcho vem sofrendo grande pressão dentro e fora de campo. Luis Fernando, expulso após confusão no jogo contra o Fortaleza está fora, além de Pepe, Maicon, Kannemann, Jean Pyerre e Victor Ferraz, todos em recuperação. Durante a semana, na quarta-feira (23), o tricolor gaúcho encontrará um complicado Gre-Nal, portanto, atletas deverão ser poupados.

A partida entre Grêmio e Palmeiras será transmitida pela Globo e Premiere.

Coritiba precisa vencer o Vasco

O time paranaense recebe a equipe carioca no Couto Pereira às 16h, no domingo (20). O Coritiba perdeu no clássico paranaense ao seu maior rival, o Athletico-PR. Enquanto o Vasco venceu o Botafogo na última rodada, porém, sofreu a derrota pela Copa do Brasil, na quarta fase.

Jorginho, comandando o Coritiba, hoje no 19º lugar, não tem Igor Jesus, expulso contra o Athletico. Matheus Sales, Neílton e Giovanni apresentam lesões. Porém, conforme apresentarem melhoras no quadro, podem jogar.

O Vasco apresenta uma situação bem mais complicada. Com poucos dias de treinamento, o Clube de Regatas tem o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Botafogo na próxima semana. Além disso, o técnico Ramon Menezes está diagnosticado com covid-19, desse modo, o auxiliar Thiago Kosloski ocupa o banco. O profissional deve optar por mesclar as peças do elenco, pois tem jogo durante a semana.

Você pode assistir Coritiba e Vasco na Globo e nos canais Premiere.

Botafogo e Santos

A partida realizada no Nilton Santos, às 18h15 deste domingo (20) terá a briga entre o anfitrião que ocupa a zona de rebaixamento, em 17º, e o time da Vila, que apesar de estar em 7º, aproxima-se cada vez mais das primeiras posições.

A volta de Gatito aconteceu na Copa do Brasil, todavia, o goleiro está novamente disponível no Brasileirão. Kalou, Honda, Babi, Rhuan e Bruno Nazário são destaques para Paulo Autuori utilizar. Luis Henrique e Pedro Raul podem retornar. Entretanto, o Botafogo tem o jogo de volta pela quarta fase da Copa do Brasil durante a semana, o que deve fazer com que o treinador quebra mais ainda a cabeça.

O Santos conta com o favoritismo neste confronto, mas não será fácil, principalmente pelo desgaste físico devido as partidas da Libertadores no meio da semana. Apenas Soteldo não pode jogar, conforme suspensão. Provavelmente, Cuca levará à campo um time com reservas e titulares, pois também entra em campo na semana que vem pela Libertadores.

Somente o canal Premiere transmitirá Botafogo e Santos.

Sport joga contra Fluminense

Fechando a 11ª rodada do Brasileirão, o time de Recife recebe o tricolor carioca na Ilha do Retiro, às 20h30.

Odair Hellmann foi cirúrgico ao montar a equipe. Visando evitar desgaste devido à sequência de jogos, Dodi, Nenê e Michel Araújo não entram em campo. João Lopes, goleiro, Martinelli, Nascimento, além de atletas da base como André, Daniel e Luan. Tudo isso devido ao jogo de volta pela Copa do Brasil na semana que vem.

O grupo de Jair Ventura, integrando a tabela no 15º lugar, recebeu um reforço esta semana. Thiago Neves, embora tenha uma conturbada saída do Grêmio, agora integra o Leão para defender e lutar no campeonato. O comandante não deve efetuar alterações, visto que não possui baixas.

A partida entre Sport e Fluminense será transmitida pelo SporTV e Premiere.