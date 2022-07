Aparecidense x ABC hoje (04/07): onde assistir, horário e escalação

Equipes disputam a décima terceira rodada da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira, 4 de julho, com transmissão ao vivo

Nesta segunda-feira, 4 de julho, Aparecidense x ABC se enfrentam pelo encerramento da décima terceira rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Com início a partir das 20h (Horário de Brasília), descubra onde assistir ao jogo de hoje.

Os anfitriões vem de vitória em cima do Volta Redonda, enquanto os visitantes empataram na última rodada com o Confiança sem gols.

Onde assistir Aparecidense x ABC hoje ao vivo?

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir Aparecidense x ABC hoje: DAZN

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo

O DAZN vai transmitir o jogo entre Aparecidense x ABC hoje pela rodada da Série C do Brasileirão, segunda-feira em 4 de julho de 2022, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão, o serviço de streaming do DAZN é o único meio de acompanhar a partida de futebol nesta segunda-feira, disponível apenas para os assinantes. Para o torcedor que está interessado em assistir e assinar, o pacote pode ser encontrado no site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90 ao mês.

A plataforma está disponível para aplicativo de celular, computador, tablets e smart TV.

Como estão Aparecidense x ABC na temporada?

Com a sequência de três vitórias seguidas, o Aparecidense entra em campo nesta segunda-feira com todo o gás necessário para embolsar os três pontos e seguir com os resultados positivos dentro de campo. Ocupando a 8ª posição com 18 pontos, o elenco goiano contabiliza no total cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

O desempenho do elenco também mudou. No quesito ataque, 15 gols já foram marcados dentro e fora de campo, enquanto o elenco só tomou dez gols. Por isso, o resultado é tão importantes se quiser escapar da degola e brigar por uma vaga na segunda divisão.

Escalação do Aparecidense: Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima, Renato; Rodrigues, Cardoso, Rodriguinho; Alex Henrique, Robert e Gilvan. Técnico: Moacir Júnior

Já o ABC, por outro lado, mantém a invencibilidade de seis jogos na Série C do Brasileirão. O grupo do Rio Grande do Norte aparece na terceira posição da tabela de classificação, com chances de assumir a vice-liderança mesmo que provisoriamente. Além disso, se conquistar os três pontos, fica apenas um ponto de diferença com o Mirassol, atual líder.

Com 22 pontos, o elenco do ABC contabiliza seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. O ataque do elenco tem doze gols marcados, e com a melhor defesa de apenas seis gols sofridos. A equipe do ABC tem a melhor campanha até aqui na temporada.

Escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson, Felipinho; Wellington Reis, Walfrido, Geovani, Fábio Lima; Gustavo França e Henan. Técnico: Fernando Marchiori

Jogos da Série C do Brasileirão na rodada

Dez jogos são válidos pela décima terceira rodada do Brasileirão. O Mirassol venceu na rodada com goleada, garantindo a liderança por mais tempo na temporada.

Já Paysandu e ABC continuam na briga para tomar a ponta em busca do tão sonhado acesso.

Floresta 2 x 2 Altos

Manaus 4 x 2 Ferroviário

Confiança 1 x 0 Volta Redonda

Vitória 2 x 0 Figueirense

Brasil de Pelotas 0 x 0 Botafogo PB

Mirassol 5 x 0 Atlético CE

Remo 0 x 0 Paysandu

Campinense x Botafogo SP

Ypiranga x São José

Aparecidense x ABC – 20h

+ Confira a classificação completa da Fórmula 1