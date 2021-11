Onde assistir jogo da Chapecoense x Juventude hoje e horário (14/11)

Chapecoense e Juventude se enfrentam neste domingo, 14, às 19 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Condá, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo da Chapecoense x Juventude hoje.

Onde assistir jogo da Chapecoense x Juventude hoje?

O jogo da Chapecoense x Juventude hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Condá – Chapecó (SC)

Qual a transmissão do jogo da Chapecoense x Juventude hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há 11 jogos, a equipe da Chapecoense já está com o rebaixamento decretado. O clube tem 15 pontos e está a 21 do primeiro clube fora da zona do rebaixamento – o Bahia. Agora, a equipe do Verdão do Oeste apenas cumpre tabela até o final da competição.

Por outro lado, o time do Juventude ainda sonha em escapar da degola e precisa do triunfo para se aproximar do objetivo. Com 33 pontos, o Ju está a três do Bahia, mas mesmo se vencer a partida, o clube não ultrapassa o Tricolor Baiano por conta do número de vitórias.

No primeiro turno, o Juventude venceu o embate por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação da Chapecoense x Juventude?

Em busca do triunfo na 32ª rodada do Brasileirão, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 19 horas, a bola rola para o jogo da Chapecoense x Juventude hoje, que terá transmissão ao vivo no Premiere. Veja abaixo os prováveis times:

Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Joílson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Henrique Almeida, Bruno Silva e Mike.

Juventude: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan, Wagner e Guilherme Castilho; Sorriso e Ricardo Bueno.

LEIA TAMBÉM

+ Maiores campeões do Brasileirão: paulistas dominam ranking