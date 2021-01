Athletico PR x São Paulo (17/1) : onde assistir e escalações do jogo

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Athletico PR x São Paulo se enfrentam na Arena da Baixada, neste domingo (17), às 16h. Enquanto o Tricolor é líder da competição com 56 pontos, o Furacão aparece em 11º, com 38.

Onde assistir Athletico PR x São Paulo?

A partida entre Athletico PR x São Paulo terá transmissão da então TV Globo para São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No entanto, o Premiere exibe para o Brasil inteiro, no pay-per-view.

Como as equipes chegam para o confronto?

Líder do Brasileirão, com 56 pontos, o São Paulo busca voltar a vencer no campeonato. Entretanto, vindo de duas derrotas seguidas – para Red Bull Bragantino e Santos – o Tricolor segue sem conseguir os três pontos em 2021. Para piorar o cenário, diante das más atuações, o time de Fernando Diniz viu os adversários se aproximarem. Atualmente o Tricolor está a três pontos do então segundo colocado, o Internacional.

Já o Furacão, após três vitórias seguidas, empatou na última rodada com em 0 a 0, mas no clássico contra o Coritiba. A nove pontos da zona do rebaixamento, mas a 10 do G-6, uma vitória em casa neste domingo, garante os paranaenses por mais um rodada dentro da zona de classificação à próxima Sul-americana.

Prováveis escalações de Athletico PR x São Paulo

Athletico PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Fernando Canesin (Bruno Leite); Carlos Eduardo, Renato Kayzer e Nikão. Técnico: Eduardo Barros

São Paulo: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série A

Domingo

Athletico PR x São Paulo – 16

Santos x Botafogo – 16h

Atlético MG x Atlético GO – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Segunda

Goiás x Flamengo – 20h

28/1