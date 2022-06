Atlético BA x Juazeirense: onde assistir e horário da Série D hoje (16/06)

Confronto nesta quinta-feira, 16 de junho, é válido pela décima rodada do Brasileirão na Série D

Pela décima rodada da Série D do Brasileirão, a bola vai rolar entre as equipes de Atlético BA x Juazeirense, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, nesta quinta-feira, 16 de junho. O confronto tem transmissão somente online e, por isso, descubra onde assistir a seguir.

Onde assistir Atlético BA x Juazeirense hoje ao vivo?

O jogo entre Atlético BA e Juazeirense hoje será transmitido ao vivo no InStat TV.

Sem transmissão pela TV, a plataforma do InStat TV, serviço de streaming, disponibiliza as imagens dos jogos da Série D do Brasileirão por assinatura.

Se você quer assistir todos os confrontos da rodada, deve acessar o site (instat.tv) onde pode encontrar todas as informações como valores e pacotes. O produto está disponível também para aplicativo.

Informações do jogo Atlético BA e Juazeirense hoje:

Data: 16/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carneirão

Arbitragem: José Magno Teixeira do Nascimento

Onde assistir: InStat TV

Atlético BA e Juazeirense na Série D do Brasileirão

Lanterna do grupo D, o Atlético venceu apenas duas partidas até aqui e, por isso, precisa do resultado nesta quinta-feira se quiser se manter vivo na briga pelo acesso até a terceira divisão. O elenco tem 8 pontos, além de acumular dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Juazeirense vem na 4ª posição do grupo com 12 pontos, ou seja, contabiliza até aqui três vitórias, três empates e três derrotas também em sua participação da Série D do Brasileirão. Se vencer hoje, pode até mesmo assumira a liderança.

Escalações:

Escalação do Atlético BA: Fábio Lima; Cesinha, Bruno, Renan, Lucas Alisson; Miller, Leandro Sobral, Rafael Franco, Edson; Diego Costa e Daniel. Técnico: Josedilson Silva Cardoso

Escalação do Juazeirense: Calaça; Clebson, Waguinho, Dadinha, Ian; Patrik, Eduardo, Wendel, Thalison; Andrey e Nildo. Técnico: Agnaldo Liz

Palpites Atlético BA x Juazeirense:

O Juazeirense é o favorito no duelo desta quinta-feira e, por isso, deve pontuar os três pontos em sua conta na Série D do Brasileirão assim que a partida terminar.

O Atlético joga em casa, mas não deve ter forças para se medir diante do seu adversário no jogo de hoje pela rodada. Porém, prometem continuar vivos na competição e seguir até o apito final brigando com o rival.