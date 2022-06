Atlético GO x Juventude: onde assistir e horário do Brasileirão (19/06)

Neste domingo, 19 de junho, as equipes de Atlético GO x Juventude entram em campo pelos três pontos, em confronto válido pela décima terceira rodada do Brasileirão, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com início programado a partir das 18h (Horário de Brasília), descubra onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Atlético GO x Juventude hoje?

O jogo do Atlético GO x Juventude hoje vai passar ao vivo no Premiere.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais do Premiere transmite todas as emoções da rodada do Brasileirão neste domingo, para todos os estados do Brasil.

O torcedor deve obter a assinatura do pacote de canais em sua programação, encontrado por valor extra na mensalidade da operadora. Se preferir, pode tornar-se membro também no aplicativo.

Online para assistir, os aplicativos do Premiere e Globo Play, serviço de streaming, cujo assinante tem o direito de curtir o futebol sem pagar nenhum valor extra, são as opções.

Informações do jogo do Atlético GO x Juventude hoje:

Data: 19/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: José Claudio Rocha Filho

Atlético GO x Juventude

Primeiro na zona de rebaixamento com 13 pontos, o Atlético Goianiense entra em campo neste domingo precisando dos três pontos se quiser escapar da degola. Ao todo, o elenco comandado por Jorginho venceu três partidas, empatou quatro e perdeu cinco.

Do outro lado, o Juventude está em uma situação pior do que o seu rival, em 19º lugar com 10 pontos. Se ganhar o confronto da rodada ainda não consegue escapar da degola, mas continua a somar pontos, o que é extremamente importante na corrida contra o rebaixamento. Ao todo, o grupo gaúcho conta com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas no Brasileirão.

Escalações de Atlético GO x Juventude:

Artur vai cumprir suspensão esta semana e por isso está inapto.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Jefferson, Ramon, Edson, Hayner; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Luiz Fernando, Jorginho; Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho

Yuri também está suspenso no elenco do Juve depois de ter sido expulso no último jogo, enquanto Felipe Alves, Paulo Miranda e Vitor Mendes são os desfalques.

Escalação do Juventude: Cesar; Kelven, Rodrigo Soares, Rafael Forster, William Matheus; Jandson, Jean Irmer, Darlan, Chico; Gabriel e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

Palpite Atlético GO x Juventude

O confronto promete ser totalmente equilibrado para ambos os lados. O Atlético vem de derrota esmagadora para o Palmeiras enquanto o Juventude não pontua há três rodadas seguidas no Brasileirão.

O torcedor deve ficar atento ao embate, porque o empate também é um resultado provável. A defesa do Juventude, entretanto, é uma das mais vazadas da competição, com 21 gols já tomados.

O Atlético, por outro lado, tem mostrado certa dificuldade em abrir o placar contra os adversários.

Quem pode ser rebaixado no Brasileirão 2022?

As equipes de Fortaleza, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Goiás são os times com as maiores possibilidades de rebaixamento até a décima terceira rodada do Brasileirão. Os números foram obtidos através do estudo feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Fortaleza tem o maior número, com 72.8%, enquanto Flamengo, Botafogo, Coritiba e até o América tem números baixos, mas ainda correm o risco.

Confira a seguir os principais times que podem ocupar a parte de baixo da tabela no fim da temporada.

Fortaleza – 72.8%

Juventude – 54.2%

Cuiabá – 39.1%

Atlético GO – 30.3%

Goiás – 24.5%

Flamengo – 21.8%

Botafogo – 21.0%

Coritiba – 20.5%

América MG – 20.4%

Fluminense – 20.2%

Acompanhe as notícias do DCI também no Google News.