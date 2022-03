Atlético MG x Corinthians Feminino: onde assistir na TV hoje (14/03)

Atlético MG e Corinthians disputam nesta segunda-feira a segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2022. No Estádio Independência, a partida começa às 17h30. A seguir, confira os detalhes da partida e onde assistir Atlético MG x Corinthians Feminino.

Onde assistir Atlético MG x Corinthians Feminino

O jogo do Atlético-MG x Corinthians Feminino vai ser transmitido no canal SporTV, a partir das 20h, horário de Brasília.

Como assistir o jogo de hoje:

Data: 14/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Local: Estádio Independência

TV: SporTV

Stream: Sem transmissão

Escalação de Atlético MG x Corinthians

Atlético MG: Nicole; Leidiane, Cotrim, Karol Arcanjo, Bárbara; Karol, Dayana, Luciana Gómez; Yisela, Katielle, Soraya

Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna, Tarciane, Yasmim, Diany; Grazi, Mariza, Jaqueline; Mylena, Bianca Gomes

O grupo do Atlético Mineiro de jogadoras acabou derrotado pelo Palmeiras logo em sua rodada de estreia no Brasileirão Feminino. Por isso, o elenco promete dar o seu melhor no jogo desta segunda-feira para buscar a sua primeira vitória na temporada. Por fim, está em décimo terceiro sem pontos.

Enquanto isso, o Corinthians venceu o Bragantino na primeira rodada da competição, jogada no último fim de semana com as melhores jogadoras em campo. O atual campeão vem em sétimo lugar na tabela com 3 pontos, precisando vencer o confronto para se firmar entre as primeiras.

Calendário de Atlético MG x Corinthians

Descubra quais são os próximos jogos dos dois times femininos pelo Brasileirão nas próximas rodadas da competição.

Atlético MG:

Grêmio x Atlético-MG – Sábado, 19/03 às 16h

Atlético-MG x Avaí Kindermann – Domingo, 27/03 às 17h

Cruzeiro x Atlético-MG – Segunda-feira, 04/04 às 20h

Corinthians:

Corinthians x Cruzeiro – Sexta-feira, 18/03 às 20h

Santos x Corinthians – Domingo, 27/03 às 11h

Corinthians x São Paulo – Sábado, 02/04 às 14h

