Atlético-MG x Santos (26/1): onde assistir e escalações da partida

Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta terça-feira (26) em partida atrasada da 28ª rodada do Brasileirão. Precisando da vitória para encostar no líder Internacional, o Galo deve ter força máxima para o confronto. Já o Peixe, com foco na final da Libertadores, deve poupar alguns titulares da partida. A bola rola às 16h, no Estádio do Mineirão.

Onde assistir Atlético-MG x Santos

A partida entre Atlético e Santos não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere transmite o confronto ao vivo, para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis Escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atlético Mineiro:Everson; Guga, Igor Rabello (Allan), Réver e Junior Alonso; Jair, Guilherme Arana e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas.

Santos: João Paulo, Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Sandry (Guilherme Nunes), Lucas Lourenço e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques.

Jogos atrasados

Palmeiras x Vasco – 26/1

Atlético-MG x Santos – 26/1

Bahia x Corinthians – 28/1

Grêmio x Flamengo – 28/1

Como Atlético e Santos chegam para a partida?

Com derrota na última rodada para o Vasco, o time de Sampaoli viu a distância para o líder Internacional aumentar na última rodada. Disputando apenas o Brasileiro, mas ainda sonhando com o título, Galo busca a vitória no jogo atrasado para se aproximar da liderança. Na quarta posição, com então 54 pontos, o Atlético está a oito pontos do Colorado.

+ Novo treinador do Cruzeiro: veja candidatos após saída de Felipão

Já o Peixe segue no meio da tabela, mas também perdeu no final de semana. Em décimo lugar com 45 ponto, a equipe de Cuca está a nove pontos do Galo, primeiro time do G-4. No entanto, vindo de duas derrotas seguidas, o clube mantem o foco na decisão da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (30), no Estádio do Maracanã. Caso conquiste o troféu, o Peixe então passa a ser a equipe brasileira com maior número de conquistas na competição.