Avaí x Cruzeiro Feminino: onde assistir o Brasileirão 2022 hoje (13/03)

Avaí Kindermann x Cruzeiro se enfrentam neste domingo (13/03), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino em 2022, a partir das 15h, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador. Confira as principais informações da transmissão hoje e onde assistir.

Onde assistir Avaí x Cruzeiro Feminino

O Youtube vai transmitir o jogo de Avaí x Cruzeiro. O canal do Avaí no Youtube vai transmitir ao vivo a partida dos times femininos. A transmissão do Brasileirão é realizada de graça para todos os internautas.

A partida entre Avaí e Cruzeiro neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 15h, horário de Brasília, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, em Santa Catarina.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jaqueline Blasius

Local: Estádio Carlos Alberto Costa Neves

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Escalação de Avaí e Cruzeiro

Avaí: Mike; Samhia, Kamila, Raquel, Celsa, Lais; Tayane, Camilla, Flavinha; Vilma, Luana

Cruzeiro: Rubi; Nine, Pires, Korina, Isa Fernandes; Gabi, Robinha, Rafa Andrade, Mari Pires; Vanessinha, Marília

O Avaí não teve a estreia que sonhava no Brasileirão Feminino. Isso porque as meninas do time de Santa Catarina acabaram derrotadas pelo São José, time paulista, logo na primeira rodada. Agora, o elenco entra em campo neste domingo em casa para receber outro grande rival, mas desta vez promete escalar as suas melhores jogadores. Por fim, está em décimo quinto lugar sem pontos.

Enquanto isso, o Cruzeiro ficou no empate diante do Grêmio para pontuar somente 1 ponto único, ou seja, aparece em décimo lugar na tabela do Brasileirão. Dessa maneira, o elenco feminino da Raposa espera contar com a sorte mesmo fora de casa e levar os três pontos para casa.

Conheça algumas das jogadoras do Cruzeiro de 2022 no time.

Conheça algumas das jogadoras do Cruzeiro de 2022 no time.