Bahia x Novorizontino: onde assistir e horário da Série B (25/06)

Pela décima quarta rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Bahia x Novorizontino entram em campo neste sábado, 25 de junho, jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com início a partir das 16h (horário de Brasília), a partida promete bom futebol entre os dois lados.

O Bahia busca os três pontos para assumir a vice-liderança da Série B, enquanto o time paulista precisa vencer para afastar qualquer possibilidade de entrar para a zona de rebaixamento.

Onde assistir Bahia x Novorizontino hoje ao vivo?

O jogo do Bahia x Novorizontino hoje vai passar no SporTV, na tv fechada, e Premiere, pay-per-view, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O torcedor também pode assistir ao confronto da Série B do Brasileirão online, através dos aplicativos do Premiere e Globo Play, disponíveis por aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo Bahia x Novorizontino hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Onde assistir: SporTV e Premiere

Bahia x Novorizontino na Série B do Brasileirão

A derrota para a Chapecoense no fim de semana quebrou a sequência de bons resultados do Bahia na Série B. Porém, se sair com a vitória no jogo de hoje, o time baiano assume temporariamente a vice-liderança da tabela, indo para os 28 pontos e desbancando assim o Vasco. Em treze jogos disputados, contabiliza oito vitórias, um empate e quatro derrotas.

Patrick foi expulso no jogo passado e por isso cumpre suspensão.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignacio da Silva, Luiz Otávio, Djalma; Daniel, Rildo, Mugni; Rodallega, Matheus Alvarenga e Raí. Técnico: Guto Ferreira

Mesmo depois de rebaixado no Campeonato Paulista, o Novorizontino manteve a confiança para disputar pela primeira vez em sua história a Série B do Brasileiro. O Tigre começou bem, mas agora acumula seis rodada sem vencer. Em 16º lugar com 14 potros, tem a oportunidade de se afastar da degola com a vitória neste sábado.

Bochecha e Leonardo Lima são os desfalques do Novorizontino hoje.

Escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Felipe Albuquerque, Rodolfo, Ligger, Romário; Diego Torres, Cleo Silva, Romulo Azevedo, Lucas Tocantins; Quirino e Ronaldo Henrique. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Jogos do Brasileirão Série B hoje

Dezoito equipes entram em campo pela décima quarta rodada da Série B do Brasileiro neste fim de semana.

Com início na terça-feira, 21 de junho, e seguindo até o domingo, dia 26, serão nove partidas com muita emoção, disputa e bom futebol. Porém, o duelo entre Ituano e Cruzeiro foi remarcado para 5 de julho porque o time mineiro joga as oitavas de final da Copa do Brasil.

Chapecoense 1 x 2 CRB

CSA 1 x 1 Grêmio

Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Corrêa

Vasco x Operário

Londrina x Guarani

Criciúma x Vila Nova – 11h

Bahia x Novorizontino – 16h

Sport x Brusque – 18h30

Tombense x Náutico – Domingo, 26/06 às 11h

