Brasileirão: assistir ao jogo do Flamengo feminino na TV (31/03)

Torcedor pode assistir ao jogo do Flamengo feminino no canal pago e na TV e pelo serviço de streaming

Após golear o Ceará no fim de semana, o Flamengo feminino volta a jogar nesta sexta-feira (31) em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Contra o Athletico PR, o confronto vai começar às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada.

Onde Assistir jogo do Flamengo feminino

O jogo do Flamengo feminino hoje será transmitido no SporTV, na TV fechada, e no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do futebol feminino.

Nesta sexta-feira, o confronto entre Flamengo e Athletico abre a nova rodada do Brasileirão. O canal SporTV é o grande responsável por transmitir as emoções do futebol feminino em todo o país. Porém, só está disponível em operadoras por assinatura

Quem não tem a TV paga em casa pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Acesse o site, escolha o melhor pacote ao seu bolso e sintonize o canal ao vivo para assistir futebol em apenas um clique.

Quanto foi o último jogo do Flamengo?

O Flamengo goleou o Ceará no último domingo, 26 de março, por 6 a 0 em partida válida pela quinta rodada. No Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Rubro-Negro marcou com Darlene e Giovanna, dois gols cada, Sole e Thaísa.

Favorito ao título deste ano, o time feminino da Gávea segue sem perder no Brasileirão desde que se recuperou após a derrota na estreia para o Santos. Com os três pontos, o clube carioca conseguiu se recolocar na briga pelo título da temporada.

Em qual posição o time está?

O Flamengo está em terceiro lugar na tabela do Brasileirão feminino com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e apenas uma derrota.

Na estreia da competição, o Santos venceu o Flamengo. Depois, o clube carioca somou pontos contra o Avaí, Real Ariquemes, Atlético Mineiro e Ceará.

O Campeonato Brasileiro Série A1, a primeira divisão do futebol feminino, traz 16 equipes. Em pontos corridos elas jogam quinze rodadas em turno único. Ao fim das rodadas, os oito primeiros da classificação vão para as quartas de final.

Todas as três fases eliminatórias, as quartas de final, semifinal e a final, são disputadas em ida e volta.

1 Corinthians - 15 pontos

2 Ferroviária - 12 pontos

3 Flamengo - 12 pontos

4 Palmeiras - 11 pontos

5 Internacional - 10 pontos

6 São Paulo - 9 pontos

7 Santos - 8 pontos

8 Cruzeiro - 8 pontos

9 Bahia - 7 pontos

10 Grêmio - 7 pontos

11 Atlético MG - 6 pontos

12 Athletico PR - 4 pontos

13 Real Brasília - 3 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Escalações de Flamengo x Athletico PR

Para o duelo desta sexta-feira, no Brasileirão Feminino, os elencos de Flamengo e Athletico deverão entrar da seguinte forma:

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Agustina, Thais Regina, Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene, Duda; Giovanna Crivelari e Sole Jaimes.

Athletico PR feminino: Thais Helena; Nat, Ale, Nay, Joyce; Thayslane, Thais, Paloma, Evellyn; Jajá e Lilian.

