Brasileirão: como funciona e contagem de pontos em 2022

Figurinha carimbada no calendário do futebol nacional, o Brasileirão é a principal competição entre clubes do país ao longo do ano. Mas, o que há de tão especial no campeonato? Vamos te responder isso. Mas, antes é importante entender uma coisa sobre o Brasileirão: como funciona a regra e a contagem de pontos.

Brasileirão como funciona em 2022

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

A Série C e D tem suas peculiaridades, tanto na contagem de pontos quanto no número de rodadas.

Como funciona o sistema de pontos corridos no Brasileirão?

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.

O Brasileirão 2022 da Série A tem início previsto para o dia 10 de abril, com o jogo de estreia no Maracanã, entre o Santos x Fluminense.

Participam da primeira divisão do futebol brasileiro os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Datas de início das demais séries do campeonato:

– Série A: 10/04 a 13/11 (38 datas)

– Série B: 09/04 a 05/11 (38 datas)

– Série C: 10/04 a 09/10 (27 datas)

– Série D: 17/04 a 25/09 (24 datas)

Como funciona o Brasileirão da Série C e D?

A partir de 2022, a Série C irá adotar o sistema de pontos corridos para sua competição. A regra funcionará para a primeira fase da disputa.

Os 20 clubes que disputam a terceira divisão irão se enfrentar apenas em um turno, sem haver jogos de returno. Os oito melhores garantem o avanço para a segunda fase, quando os times passam a ser divididos em dois quadrangulares de acesso.

Nessa segunda fase, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso para a Série B e os melhores de cada quadrangular se enfrentam para ver quem fica com o título de campeão da Série C.

Já na Série D, usam-se dois formatos para a contagem de pontos: a fase de grupos (com 8 times em cada chave) e, em seguida, as eliminatórias (mata-mata com jogos de ida e volta).

Brasileirão: como funciona a classificação para Libertadores?

Se o Brasileirão é tido como a principal competição nacional de futebol, por outro lado, a Copa Libertadores é descrita como a maior competição continental na América do Sul.

A primeira edição da Libertadores surgiu em 1960, sendo organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Nesta competição, apenas sete países participaram: Brasil, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile.

Os times selecionados para participarem da Libertadores são aqueles com melhor desempenho e que mais se destacam no Campeonato Brasileiro.

Os quatro primeiros colocados no Brasileirão da Série A ganham acesso direto à Libertadores e os 5º e 6º colocados disputam o que se chama de Pré-Libertadores.

Como funciona no Brasileirão a classificação para a Copa Sul-Americana?

Enquanto os seis melhores times classificados no Brasileirão garantem vaga na Libertadores ou disputam a Pré-Libertadores, outras equipes com boas classificações disputam a Copa Sul-Americana.

Os times classificados do 7º ao 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro vão disputar o título de campeão da Copa Sul-Americana, torneio continental de clubes de futebol da América do Sul. Ela é uma competição secundária à Copa Libertadores.

História do Brasileirão

Ao contrário do que muitos pensam, as competições nacionais de futebol tem uma história relativamente recente. Somente em 1959, o país sentiu a necessidade de nomear um representante brasileiro para a primeira edição da Copa Libertadores, quando foi criado o torneio nacional, a Taça Brasil.

Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo foi ampliado para incluir equipes de outros estados e ganhou conotação nacional. Dessa forma, surgiu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, também chamado de Taça de Prata.

O que conhecemos como Campeonato Brasileiro ganhou esse nome apenas em 1971, unificando os títulos brasileiros anteriores (Taça Brasil e Taça de Prata), apenas em 2010.