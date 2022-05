Brasileirão: onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo e horário hoje (22/05)

Tem jogo do Brasileirão na noite deste domingo, 22 de maio de 2022! Pelo início da temporada, o Athletico Paranaense recebe o Avaí na Arena da Baixada, na cidade de Curitiba, a partir das 19h, no horário de Brasília. Confira a seguir onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo hoje.

Onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo?

O jogo entre Athletico-PR e Avaí hoje ao vivo será transmitido na plataforma Twitch, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

De graça, o canal do Casimiro transmite o jogo do Brasileirão neste domingo através da plataforma Twitch, site de vídeos totalmente gratuito, para todos os estados do Brasil.

Para acompanhar, o torcedor deve acessar o site do Twitch, buscar o canal e assistir como e onde quiser, tanto pelo celular, tablets e pelo computador.

Informações do jogo Athletico-PR x Avaí hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Onde assistir: Twitch

Athletico-PR e Avaí no Brasileirão

Ocupando a 15ª rodada com 6 pontos, o Athletico busca os três pontos neste domingo para se afastar da zona de rebaixamento. O elenco paranaense contabiliza até aqui duas vitórias e quatro derrotas na temporada. Durante a semana, o grupo de Felipão venceu o Libertad e se mantém vivo para disputar a vaga até as oitavas de final.

Sem disputar outras competições, o Avaí entra em campo buscando o triunfo positivo para alcançar a parte de cima da classificação custe o que custar. Com tempo de sobra para se focar entre os jogadores e as melhores formações, os catarinenses também torcem por tropeços dos adversários.

Escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Pedro Henrique, Matheus Nascimento, Khellven; Erick, Hugo Moura, Matheus Fernandes; Vitinho, Pablo e Canobbio. Técnico: Felipão

Escalação do Avaí: Douglas Friedrich; Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Cortez; Raniele, Bruno Silva, Eduardo; Muriqui, Bissoli e Morato. Técnico: Eduardo Barroca

Último jogo de Athletico-PR x Avaí:

A última vez que as equipes de Avaí e Athletico Paranaense se enfrentaram foi em 09 de junho de 2021, na temporada passada, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Por 1 x 0, o time do Athletico venceu com gol de Vitinho e se classificou até as oitavas de final da competição brasileira de futebol.

Confira como foi o último jogo entre os times.

Acompanhe as últimas notícias do Brasileirão no DCI.