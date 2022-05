Brasileirão: onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo e de graça (08/05)

Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, buscando os três pontos para escapar da degola e tentar uma melhor posição

Buscando escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão, Atlético GO e Goiás protagonizam o clássico goiano neste domingo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, Estádio Antônio Accioly, na cidade de Goiânia, em partida da quinta rodada da temporada na Série A. Saiba a seguir onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo.

Onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo?

O jogo entre Atlético GO e Goiás hoje será transmitido na Globo e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe o confronto do Brasileirão neste domingo para os estados de MG, GO, RS e a cidade de Campinas. Para assistir, basta sintonizar o canal e acompanhar de graça ao vivo.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível apenas para assinantes na TV paga e também pela plataforma no celular, tablet, computador e a smart TV.

Assinante GloboPlay também pode assistir ao vivo por onde e como quiser.

Informações do jogo Atlético GO x Goiás hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, na cidade de Goiânia

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

Atlético GO e Goiás no Brasileirão

Em 17º lugar com 3 pontos, o Atlético Goianiense vive uma complicada situação neste início de temporada no Campeonato Brasileiro. O grupo ainda não conseguiu vencer na edição e, por isso, ocupa a zona de rebaixamento com apenas três empates e uma derrota. Por isso, entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para vencer o clássico e consequentemente agarrar o primeiro triunfo.

Do outro lado, o Goiás vem logo atrás em 18º lugar com 2 pontos, ou seja, contabiliza dois empates e também duas derrotas. Para reverter a situação, o grupo também goiano vai buscar os três pontos no jogo de hoje para escapar da zona de rebaixamento e, assim, lutar para permanecer na elite do futebol.

Escalação de Atlético GO x Goiás:

Provável escalação de Atlético GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas, Léo, Jorginho, Luiz Fernando; Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer

Provável escalação de Goiás: Tadeu; Jakcson, Sidnei, Reynaldo, Caetano, Danilo; Henrique, Dada, Elvis, Apodi; Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Retrospecto de Atlético GO x Goiás

Goiás 1 x 3 Atlético GO (Campeonato Goiano)

Atlético GO 1 x 0 Goiás (Campeonato Goiano)

Atlético GO 0 x 0 Goiás (Campeonato Goiano)

Confira como foi o último jogo entre os times.