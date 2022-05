Brasileirão: onde assistir Avaí x Juventude ao vivo e horário hoje (15/05)

Buscando a liderança do Brasileirão, o Avaí recebe o Juventude neste domingo (15/05/2022), a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianópolis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Avaí x Juventude ao vivo.

Onde assistir Avaí x Juventude ao vivo?

O jogo do Avaí e Juventude hoje será transmitido no Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe para todos os estados do Brasil o confronto do Brasileirão neste domingo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção de acompanhar o jogo é online, através do aplicativo para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV. Assinante Globo Play e Canais Globo também tem direito de assistir.

Informações do jogo Avaí x Juventude hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: Premiere

Escalação do Avaí x Juventude hoje:

O time do Avaí não tem novas baixas em seu plantel.

Provável escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Bressan, Cortez, Arthur Chavez; Bruno Silva, Eduardo, Raniele; Muriqui, Bissoli e Morato. Técnico: Eduardo Barroca

Capixaba, Rômulo, Marlon e Edinho, lesionados, são os desfalques do Juventude.

Provável escalação do Juventude: César; Vitor Mendes, Paulo Miranda, William Matheus, Rodrigo Soares; Yuri, Jadson, Darlan; Pitta, Chico e Paulinho. Técnico: Eduardo Baptista

Avaí e Juventude no Brasileirão

Vindo de três rodadas sem perder no Brasileirão, o Avaí aparece na 3ª posição com 10 pontos, ou seja, se vencer o jogo deste domingo e os adversários tropeçarem, o grupo catarinense tem chance até mesmo de chegar até a liderança da competição. Ao todo, tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Juventude ocupa a 18ª posição com 3 pontos, ou seja, está na zona de rebaixamento. Depois de ser desclassificado da Copa do Brasil pelo São Paulo, o clube gaúcho promete escalar os melhores jogadores do seu plantel para levar para casa os três pontos e consequentemente escapar da degola neste início de temporada.

Último jogo de Avaí x Juventude

No dia 19 de janeiro de 2021, as equipes de Avaí e Juventude se enfrentaram pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro pela temporada passada.

Por 5 a 2, o time do Avaí goleou o adversário em casa, no Ressaca, com gols de Rômulo, Getúlio, João Lucas, Edílson e Jonathan. Matheuzinho, com dois gols, descontou.

Retrospecto de Avaí x Juventude

Juventude 3 x 0 Avaí (Série B)

Avaí 1 x 0 Juventude (Série B)

Juventude 1 x 3 Avaí (Série B)

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.