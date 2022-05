Brasileirão: onde assistir jogo do Santos x Cuiabá ao vivo e horário (08/05)

Disputando pela quinta rodada da Série A no Campeonato Brasileiro, Santos e Cuiabá entram em campo neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos, neste início quente de temporada no futebol brasileiro. Descubra a seguir onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo?

O jogo do Santos hoje vai passar ao vivo no Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe toda a disputa e rivalidade do confronto do Brasileirão neste domingo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo, em todo o país.

Para tornar-se membro, você deve acessar o site (www.premiere.globo.com) e encontrar todos os valores em pacotes diferentes.

Outra opção é o Globo Play, onde assinantes que possuem o Premiere podem acompanhar todos os lances do confronto da rodada.

Informações do jogo Santos x Cuiabá hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Santos e Cuiabá no Brasileirão

O Santos volta a jogar o Brasileirão depois de vencer na Sul-Americana durante a semana. O grupo santista aparece em 7º lugar com 7 pontos, contabilizando duas vitórias, um empate e uma derrota na competição, buscando a parte de cima da classificação para entrar no G4 e, assim, ficar próximo da liderança.

Enquanto isso, o Cuiabá vem logo atrás na 8ª posição com os mesmos 7 pontos neste início de temporada. Também com duas vitórias, um empate e uma derrota, o grupo mato-grossense quer permanecer na elite do futebol até conquistar o seu espaço nas primeiras posições, onde sonha em brigar pelo título brasileiro.

Prováveis escalações de Santos x Cuiabá hoje:

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Pires, Eduardo Bauermann, Maicon, Madson; Vinicius, Julio, Fernández, Felipe; Marcos Leonardo e Léo Baptistão. Técnico: Fabian Bustos

Escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Uendel; Valdívia, Pepê, Marcão, Marquinhos; Éverton e André. Técnico: Pintado

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre os times.