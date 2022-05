Brasileirão: onde assistir Náutico x Guarani ao vivo e que horas

Encerrando a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Guarani se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Para acompanhar todos os lances do embate dos times, saiba onde assistir Náutico x Guarani ao vivo.

Onde assistir Náutico x Guarani ao vivo hoje?

O jogo do Náutico e Guarani hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal SporTV é quem possui os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão na temporada. Para acompanhar todos os momentos do jogo desta terça, basta sintonizar no canal da TV paga e curtir.

O pay-per-view Premiere também exige o confronto ao vivo para todos os estados do Brasil, seja no formato de canais na TV fechada, ou pelo aplicativo para Android e iOS, tablets, smart TV e até no computador.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Onde assistir: SporTV e Premiere

Náutico e Guarani na Série B do Brasileirão em 2022

O Náutico levantou a taça de campeão no Campeonato Pernambucano no fim de semana. Pela Série B, entretanto, aparece na 9ª posição com 6 pontos depois de um começo de temporada difícil. Nas últimas duas rodadas conseguiu vitórias, mas ainda precisa de bons resultados se quiser atingir a zona de classificação em busca do sonhado acesso até a elite.

Do outro lado, o Guarani passa por um momento complicado. Em 17º com apenas 4 pontos, o elenco paulista é o primeiro da zona de rebaixamento, empatado com o Vila Nova também na degola. Se quiser escapar do terrível rebaixamento, o time comandado por precisa levar para casa os três pontos ao fim do jogo de hoje.

Escalações de Náutico x Guarani

Provável escalação do Náutico: Bruno; Ailton, Bruno, Carlos Eduardo, Thassio; Djavan, Luis Phelipe, Mateus Nascimento, Richard, Niltinho; Amarildo. Técnico: Roberto Fernandes

Provável escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; Eliel, Ronaldo Alves, João Victor, Diogo Mateus; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Bruno José; Marcinho, Júlio Cesar e Careca. Técnico: Daniel Paulista

Últimos jogos de Náutico x Guarani

Náutico 1 x 1 Guarani (Série B)

Guarani 1 x 3 Náutico (Série B)

Náutico 2 x 0 Guarani (Série B)

