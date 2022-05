Brasileirão: onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo e horário (11/05)

Pela sétima rodada da Série A no Brasileirão, equipe do Atlético enfrenta o RB Bragantino nesta quarta em busca da liderança

Abrindo a sétima rodada do Brasileirão Série A, as equipes de RB Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira todas as informações de onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo a seguir.

Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo?

O jogo do RB Bragantino x Atlético MG hoje, válido pela sétima rodada do Brasileirão, será transmitido no pay-per-view Premiere, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere exibe o confronto da Série A nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. O torcedor tem acesso ao canal somente em operadoras de TV por assinatura se tiver o produto em sua programação.

Para assistir online, a plataforma está disponível para celular (Android e iOS), tablet, computador pelo site oficial e até mesmo na smart TV. Lembrando que assinante Globo Play também pode acompanhar ao vivo o jogo de hoje.

Informações do jogo do Galo hoje ao vivo:

Data: 11/05/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalações do jogo do Galo hoje:

O elenco paulista não tem Natan, Raul, Praxedes, Carlos Eduardo, Martínez, Maycon e Gabriel.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Lomonaco, Luan Candido; Lucas Evangelista, Jadsom, Artur, Silveira; Bruno e Alerrandro. Técnico: Mauricio Barbieri

O técnico Mohamed ainda não pode contar com Dodô, Mariano e Vargas, lesionados.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso, Rubens; Zaracho, Jair, Allan, Nacho; Ademir e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

RB Bragantino e Atlético MG no Brasileirão

Ao ser derrotado pelo Corinthians no fim de semana, o RB Bragantino quebrou a sequência de quatro rodadas sem perder no Brasileirão. Ocupando a 5ª posição com 8 pontos, o clube de Bragança Paulista coleciona duas vitórias, dois empates e um jogo perdido, isto é, tem a oportunidade de assumir a vice-liderança se garantir os três pontos.

Do outro lado, o Galo também tropeçou na última rodada diante do América em clássico. Por esse motivo, o grupo de Antonio Mohamed vai utilizar o jogo desta quarta-feira para dar a volta por cima e reconquistar o bom desempenho dentro dos gramados. Em 7º lugar na tabela com 8 pontos, o Atlético também pode assumir a segunda posição se vencer o confronto da rodada.

Último jogo de RB Bragantino x Atlético MG

O último jogo entre o RB Bragantino e o Atlético aconteceu no dia 05 de dezembro de 2021 pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, a penúltima rodada da temporada.

Por 4 a 3, o Galo conquistou os três pontos e consagrou-se bicampeão do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos na fila de espera. Os gols foram de Keno, Zaracho, Savarino e Hulk. Já Ytalo e Artur descontaram.

Retrospecto de RB Bragantino x Atlético MG

Atlético 4 x 3 RB Bragantino (Brasileirão)

RB Bragantino 1 x 1 Atlético (Brasileirão)

RB Bragantino 2 x 2 Atlético (Brasileirão)

Confira no vídeo com foi o último encontro dos times.